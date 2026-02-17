Fortaleza: alerta de chuvas intensas para quarta-feira, 18

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza entra em alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira, 18

Aviso da Funceme aponta possibilidade de precipitações intensas, com risco de descargas elétricas e ventos mais fortes na Capital
Isabella Pascoal
Fortaleza está sob aviso meteorológico de chuvas intensas para esta quarta-feira, 18 de fevereiro.

O alerta, emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), começa às 3 horas e segue até as 9 horas e 30 minutos.

Conforme o comunicado, há previsão de precipitações fortes, não sendo descartada a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Outros municípios recebem alerta

Além da Capital, os municípios de Caucaia, Aquiraz e Eusébio também integram a área de abrangência do alerta.

A orientação é que moradores acompanhem as atualizações das condições meteorológicas e observem recomendações da Defesa Civil, principalmente em locais mais suscetíveis a alagamentos e transtornos provocados por chuvas intensas.

Abaixo a lista do Litoral de Fortaleza, incluindo a Capital, com alerta de chuvas:

  • Aquiraz
  • Beberibe
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chorozinho
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Horizonte
  • Itaitinga
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pindoretama

 

