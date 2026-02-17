Fortaleza: alerta de chuvas intensas para quarta-feira, 18

Fortaleza entra em alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira, 18Aviso da Funceme aponta possibilidade de precipitações intensas, com risco de descargas elétricas e ventos mais fortes na Capital
Fortaleza está sob aviso meteorológico de chuvas intensas para esta quarta-feira, 18 de fevereiro.
O alerta, emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), começa às 3 horas e segue até as 9 horas e 30 minutos.
Conforme o comunicado, há previsão de precipitações fortes, não sendo descartada a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.
Outros municípios recebem alerta
Além da Capital, os municípios de Caucaia, Aquiraz e Eusébio também integram a área de abrangência do alerta.
A orientação é que moradores acompanhem as atualizações das condições meteorológicas e observem recomendações da Defesa Civil, principalmente em locais mais suscetíveis a alagamentos e transtornos provocados por chuvas intensas.
Abaixo a lista do Litoral de Fortaleza, incluindo a Capital, com alerta de chuvas:
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
