Fortaleza: alerta de chuvas intensas para quarta-feira, 18

Aviso meteorológico prevê chuvas intensas, raios e rajadas de vento em Fortaleza nessa quarta-feira, 18 / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Fortaleza está sob aviso meteorológico de chuvas intensas para esta quarta-feira, 18 de fevereiro. Quadra chuvosa: mais de 40 municípios têm acumulados; VEJA

O alerta, emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), começa às 3 horas e segue até as 9 horas e 30 minutos.

Conforme o comunicado, há previsão de precipitações fortes, não sendo descartada a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.