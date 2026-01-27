Mulher morre após ser esfaqueada pelo marido em Fortaleza

Vítima de feminicídio foi identificada como Maria Jucileide Leite e Lima, 30, morta a facadas em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mulher de 33 anos morreu após ser esfaqueada pelo marido na noite do sábado passado, 24, dentro de casa no bairro Floresta, em Fortaleza. A vítima, identificada como Maria Jucileide Leite e Lima, chegou a ser socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nessa segunda-feira, 26. O suspeito, de 30 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir e ser contido por moradores da região na noite do caso. Ele foi autuado por crime de feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva.

Na ocorrência, o irmão da vítima também foi ferido pelo suspeito após tentar intervir na ação criminosa. Não há informações do estado de saúde dele.