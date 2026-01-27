Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher morre após ser esfaqueada pelo marido em Fortaleza

Mulher morre após ser esfaqueada pelo marido dentro de casa em Fortaleza

Crime aconteceu na noite do sábado, 24, sendo a vítima socorrida para o IJF em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu nessa segunda-feira, 26. O suspeito foi preso em flagrante
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher de 33 anos morreu após ser esfaqueada pelo marido na noite do sábado passado, 24, dentro de casa no bairro Floresta, em Fortaleza. A vítima, identificada como Maria Jucileide Leite e Lima, chegou a ser socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nessa segunda-feira, 26.

O suspeito, de 30 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir e ser contido por moradores da região na noite do caso. Ele foi autuado por crime de feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva.

Na ocorrência, o irmão da vítima também foi ferido pelo suspeito após tentar intervir na ação criminosa. Não há informações do estado de saúde dele.

LEIA MAIS | Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro

A investigação da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza confirmou que a vítima foi morta com um objeto perfurocortante.

Após a morte da vítima, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o Inquérito Policial (IP) será convertido em feminicídio. Esse é o terceiro caso de feminicídio registrado em 2026 no Ceará, conforme levantamento do O POVO.

Os outros dois casos aconteceram em Fortaleza e no município de Barro, a 404 quilômetros da Capital. O primeiro aconteceu no dia 9 de janeiro, na Capital. A vítima, identificada como Liazy Sousa, foi morta também pelo marido no bairro Quintino Cunha. O suspeito tirou a própria vida após a ação criminosa.

Já o segundo caso foi registrado nesse domingo, 26. Andréia Farias Martins Silva, de 31 anos, foi assassinada pelo marido no interior de uma residência na cidade de Barro. O homem foi preso em flagrante.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar