Mulher cujo filho autista foi xingado no Vicente Pinzón também foi agredida

Mulher cujo filho autista foi xingado no Vicente Pinzón também foi agredidaEla teria sido agredida com um soco no braço e um tapa. Discussão teria tido início após o homem ter questionado direito a atendimento preferencial
A mulher cujo filho autista, de oito anos, foi xingado em um supermercado do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, também foi agredida fisicamente pelo autor da injúria. O POVO apurou que ela, que terá a identidade preservada, levou um soco no braço e um tapa.
O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira, 21. Conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (APF), tudo teve início na fila do caixa, após a mulher valer-se da prioridade da qual o filho tem direito por ser autista.
Os xingamentos teriam ocorrido mesmo após os funcionários do supermercado e a pessoa que estava na frente na fila do pagamento consentirem com a priorização. O homem já teria chegado gritando e questionando por qual motivo ela estava passando na frente dos demais clientes.
Mesmo tendo sido explicado que a criança era autista, os xingamentos teriam prosseguido.“Você é uma bosta e seu filho um merda” e “essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada” teriam sido algumas das injúrias feitas.
Na discussão instaurada, o homem teria praticado as agressões físicas. Os seguranças do supermercado, assim como os demais clientes intervieram e a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada.
Ainda conforme a denúncia feita pela vítima, o autor das injúrias debochou do acionamento da PM, afirmando que “não daria em nada”. Ele também disse ser policial, embora, posteriormente, tenha ficado constatado que ele é um suboficial reformado da Marinha.
O homem ainda teria tentado fugir, mas foi impedido. O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (2º DP), no bairro Aldeota, onde foi feita a autuação pelo crime de injúria com a utilização de elementos referentes à condição de pessoa com deficiência (artigo 140, § 3º, do Código Penal Brasileiro).
Em audiência de custódia, o flagranteado teve a liberdade restituída mediante cumprimento de medidas cautelares, que incluem abster-se de manter contato com as vítimas.
A criança é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — nível 3 de suporte, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em grau elevado, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Epilepsia Idiopática de difícil controle.