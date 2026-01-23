Mulher cujo filho autista foi xingado no Vicente Pinzón também foi agredida

Imagem de apoio ilustrativa. O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Meireles / Crédito: Divulgação/ SSPDS

A mulher cujo filho autista, de oito anos, foi xingado em um supermercado do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, também foi agredida fisicamente pelo autor da injúria. O POVO apurou que ela, que terá a identidade preservada, levou um soco no braço e um tapa.

O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira, 21. Conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (APF), tudo teve início na fila do caixa, após a mulher valer-se da prioridade da qual o filho tem direito por ser autista.



Os xingamentos teriam ocorrido mesmo após os funcionários do supermercado e a pessoa que estava na frente na fila do pagamento consentirem com a priorização. O homem já teria chegado gritando e questionando por qual motivo ela estava passando na frente dos demais clientes.



Mesmo tendo sido explicado que a criança era autista, os xingamentos teriam prosseguido.“Você é uma bosta e seu filho um merda” e “essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada” teriam sido algumas das injúrias feitas.

Na discussão instaurada, o homem teria praticado as agressões físicas. Os seguranças do supermercado, assim como os demais clientes intervieram e a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada.

Ainda conforme a denúncia feita pela vítima, o autor das injúrias debochou do acionamento da PM, afirmando que “não daria em nada”. Ele também disse ser policial, embora, posteriormente, tenha ficado constatado que ele é um suboficial reformado da Marinha.