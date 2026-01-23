Moradores reclamam de descaso com praças em Fortaleza

￼SUJEIRA no canal chama a atenção / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

As praças Jonas Gomes de Freitas — conhecida como praça do North Shopping — e o Parque Rachel de Queiroz, localizados no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, são utilizados por moradores do entorno, porém alguns ressaltam falta de zelo nos espaços. O resultado, são os canais que transpassam os parques cheios de lixo e a presença de animais como garças, galinhas d'água e roedores. Além disso, a falta de iluminação na "praça do North Shopping" é apontada como outro problema.

O POVO esteve no local neste mês e em março de 2025, constatando que o cenário permanece igual em ambos os períodos: o canal que passa pelas duas praças está esverdeado e com acúmulo de lixo, além da remoção equipamentos da academia ao ar livre e os inúmeros felinos abandonados no espaço.

O entregador Diego Lima, 23, conta que frequenta o espaço há cinco anos, e acredita que a praça está mais abandonada, ultimamente: "A Prefeitura até tenta de vez em quando fazer um trabalho de limpeza, só que vive muito sujo. Para completar, agora, não tem mais iluminação e ninguém frequenta mais quando anoitece. O pessoal acha perigoso". A estudante de Design de Moda, Luana Elmescany, 29, mora ao lado do canal que passa pela Praça do North Shopping, e diz perceber mais sujeira, há seis meses: "Você sente muito a questão do mau cheiro e ali no [parque] Rachel de Queiroz também. Desvaloriza muito [o local]. Teve chuva e ficou com uma cor esverdeada [o canal], quando chove puxa toda a sujeira. Tá abandonado e sem iluminação". Malhando em um dos poucos equipamentos da academia ao ar livre, um soldador, que não quis se identificar, relata que além da sujeira do espaço, os aparelhos precisam de manutenção: "Depois que fizeram a outra praça (Parque Rachel de Queiroz), aí é que ficou abandonado, viu? O pessoal precisa analisar e ver isso aí".

Passeando com os filhos e o marido, uma fisioterapeuta, que também não quis se identificar, conta que mora há um ano no entorno do Parque Rachel de Queiroz. "Frequentamos quase todo dia e acho que deram uma esquecida, de um ano pra cá. Acumula bichos que não deveriam estar aqui, insetos e roedores", afirma. Segundo ela, os brinquedos do local estão sem manutenção e os próprios moradores atuam: "A gente conserta junto com o pessoal dos trailers [de comida]. A do North Shopping é super abandonada, então nem frequentamos".

Equipes técnicas serão enviadas às praças Procurada pelo O POVO, a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) informou, por meio de nota, que uma equipe especial de zeladoria fixa é mantida e serviços como varrição e capina são realizados diariamente na praça Jonas Gomes de Freitas e no Parque Rachel de Queiroz. A pasta informou que os canais passaram por limpeza no mês de novembro passado, em parceria com a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), para a prevenção de alagamentos durante a quadra chuvosa de 2026. A gestão municipal reforçou que o descarte irregular de lixo em locais inadequados pode obstruir canais, bueiros e bocas de lobo, comprometendo o escoamento das águas pluviais, e solicitou "colaboração da população para manter o espaço limpo e organizado".

Além disso, equipes técnicas serão enviadas pela Secretaria Regional (SER) 3 e Cegor nos próximos dias, para apurar os serviços necessários de infraestrutura na praça Jonas Gomes de Freitas. Foi informado pela pasta que serviços como manutenção do piso, dos alambrados da Areninha e recuperação da ciclovia, manutenção dos bancos, pintura geral, dentre outros, foram feitos no Parque Rachel de Queiroz. Questionada sobre a iluminação das praças, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que a manutenção da rede de iluminação pública já integra o cronograma de serviços da pasta e que diante da denúncia recebida, uma nova equipe será enviada ao local para checar a situação e, caso falhas sejam identificadas, "os reparos necessários serão realizados" para restabelecer o serviço.