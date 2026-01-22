Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trio acusado de executar homem em "Tribunal do Crime" no Henrique Jorge vai a júri popular

Vítima foi morta em fevereiro de 2025 após ser acusada de crime sexual contra uma jovem com deficiência. Defesa aponta falta de provas e nega autoria
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
A Justiça do Ceará decidiu levar a Júri Popular três acusados de torturar e executar Antônio Julivan Severiano Rodrigues, morto em fevereiro de 2025 no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

O crime, com características de "Tribunal do Crime", teria sido motivado por uma acusação de estupro de vulnerável atribuída à vítima por moradores da região.

Os pronunciados são Maiara Barroso Galvão, conhecida como "Chica", apontada como chefe do tráfico local, Ítalo Saraiva da Silva, o "Magão", tido como seu braço direito, e Francisco Cristian Mendes da Silva, o "Gordin", identificado como o executor dos disparos.

Na decisão proferida pela 6ª Vara do Júri de Fortaleza neste mês de janeiro, foi mantida a prisão preventiva de todos. No entanto, "Chica" e "Gordin" permanecem foragidos. Destes, somente Ítalo Saraiva está preso. 

Vítima foi retirada de casa, amarrada, espancada e colocada na garupa de uma moto, mas ao tentar fugir foi morta 

Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o homicídio ocorreu na madrugada de 25 de fevereiro de 2025.

Antônio Julivan foi retirado de sua casa, na rua Silva Baima, após populares relatarem à facção criminosa Comando Vermelho (CV) que ele teria abusado sexualmente de uma mulher com deficiência intelectual.

Os autos descrevem que a vítima foi espancada, amarrada e amordaçada. Em seguida, foi colocada à força na garupa de uma motocicleta, "prensada" entre o piloto e o garupeiro armado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Julivan, em uma tentativa de sobreviver, conseguiu pular da moto em movimento. Ele tentou correr, mas foi alcançado por "Gordin" e executado com vários tiros de pistola calibre 9mm, a maioria na cabeça.

As investigações apontam que a ordem para execução partiu de Maiara, a "Chica", descrita no inquérito como a "frente" da facção na comunidade. Ela e "Magão" teriam coordenado a ação dos "justiceiros" via mensagens de aplicativo.

O trio responderá por homicídio triplamente qualificado,  por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e por integrar organização criminosa.

Em nota enviada à imprensa na quarta-feira, 21, a defesa dos acusados, representada pelo advogado Taian Lima Silva, criticou a decisão de pronúncia.

Defesa aponta falta de provas e nega autoria 

O advogado classifica a sentença como uma "surpresa negativa" e sustenta que não há provas idôneas que liguem seus clientes ao crime.

"Foi ventilado que os mandantes teriam ordenado a execução via WhatsApp, mas esse suposto diálogo nunca foi provado e sequer está nos autos. A prova é frágil", declarou a defesa, afirmando convicção na absolvição dos réus.

A data do julgamento será marcada pela Justiça.

