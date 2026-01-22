Trio acusado de executar homem em "Tribunal do Crime" no Henrique Jorge vai a júri popular

Câmeras de vigilância flagraram homem sendo levado amarrado em motocicleta. / Crédito: reprodução/vídeo

A Justiça do Ceará decidiu levar a Júri Popular três acusados de torturar e executar Antônio Julivan Severiano Rodrigues, morto em fevereiro de 2025 no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime, com características de "Tribunal do Crime", teria sido motivado por uma acusação de estupro de vulnerável atribuída à vítima por moradores da região.

Os pronunciados são Maiara Barroso Galvão, conhecida como "Chica", apontada como chefe do tráfico local, Ítalo Saraiva da Silva, o "Magão", tido como seu braço direito, e Francisco Cristian Mendes da Silva, o "Gordin", identificado como o executor dos disparos.

Na decisão proferida pela 6ª Vara do Júri de Fortaleza neste mês de janeiro, foi mantida a prisão preventiva de todos. No entanto, "Chica" e "Gordin" permanecem foragidos. Destes, somente Ítalo Saraiva está preso. Vítima foi retirada de casa, amarrada, espancada e colocada na garupa de uma moto, mas ao tentar fugir foi morta Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o homicídio ocorreu na madrugada de 25 de fevereiro de 2025. Antônio Julivan foi retirado de sua casa, na rua Silva Baima, após populares relatarem à facção criminosa Comando Vermelho (CV) que ele teria abusado sexualmente de uma mulher com deficiência intelectual.

Os autos descrevem que a vítima foi espancada, amarrada e amordaçada. Em seguida, foi colocada à força na garupa de uma motocicleta, "prensada" entre o piloto e o garupeiro armado. Câmeras de segurança registraram o momento em que Julivan, em uma tentativa de sobreviver, conseguiu pular da moto em movimento. Ele tentou correr, mas foi alcançado por "Gordin" e executado com vários tiros de pistola calibre 9mm, a maioria na cabeça. As investigações apontam que a ordem para execução partiu de Maiara, a "Chica", descrita no inquérito como a "frente" da facção na comunidade. Ela e "Magão" teriam coordenado a ação dos "justiceiros" via mensagens de aplicativo.

Investigação aponta que vítima foi morta ao pular de motocicleta para fugir Crédito: reprodução/vídeo O trio responderá por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e por integrar organização criminosa. Em nota enviada à imprensa na quarta-feira, 21, a defesa dos acusados, representada pelo advogado Taian Lima Silva, criticou a decisão de pronúncia.