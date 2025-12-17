Programa Entrega Legal de Crianças à Adoção realizou 59 atendimentos em 2025

Liana da Mota Ponte, 49, adotou José Roberto, 10 meses, por meio do programa Entrega Legal / Crédito: Arquivo Pessoal

“Eu sou grata à mulher que gestou o José Roberto, porque ela respeitou a vida desse ser humano”, enaltece a oficial de justiça, Liana da Mota Ponte, 49. Ela é uma das adotantes habilitadas que foram atendidas pelo Programa Municipal Entrega Legal de Crianças à Adoção, elaborado pela Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), da Prefeitura de Fortaleza. Em 2025, a iniciativa realizou 59 atendimentos às pessoas gestantes ou puérperas, que manifestam o desejo de entregar seu filho para adoção legal. O dado foi compartilhado pela coordenadora do programa, Nara Gomes, durante o seminário “Entrega Legal: Entre o direito de escolher e o dever de acolher - avanços, desafios e o papel do Sistema de Garantias de Direitos", realizado nesta quarta-feira, 17, na sede da Secretaria Estadual da Saúde, em Fortaleza.

“A mulher externou aquele desejo de entregar a criança, seja num hospital, seja numa maternidade, seja num posto de saúde ou mesmo encontrou um folder do nosso programa em algum local; ela faz o nosso contato, ou a maternidade ou o órgão, e a gente formaliza ali a ficha de entrega que ela preenche com todos os documentos”, detalha a coordenadora. De acordo com Nara, o processo é destinado para crianças com até 45 dias de vida. “Mas o juiz, a Justiça, pode subentender que esse período puerperal pode se estender também, no máximo, até três meses ou até um pouco mais, dependendo do entendimento do juiz”, ressalta. O acesso ao serviço pode ser feito por meio de telefone institucional, e-mail, ou por demanda espontânea. O programa também recebe demandas de hospitais e postos de saúde. Apesar de envolver o Judiciário, o processo jurídico implicado no Entrega Legal é descrito como facilitado e com burocracia praticamente zero pelo advogado da iniciativa, Thiago Lucas.

“O Entrega Legal não quer questionar a pessoa para saber o real motivo da entrega. Ela só fala o motivo se ela quiser, se ela não quiser dizer o motivo da entrega, ela pode silenciar essa parte. Até as audiências mesmo são de forma bem simples. Às vezes, sempre, o que a gente, o que o juiz precisa é ter um contato com a atendida, ouvindo da boca dela que ela deseja fazer aquela entrega legal”, resume. O início das etapas jurídicas começa no âmbito administrativo, ainda durante a gestação, quando um setor do judiciário cria o processo para acompanhar a pessoa atendida durante a gravidez. Após o nascimento, inicia-se o processo judicial. A partir desse momento, a pessoa atendida continua construindo sua decisão de entrega, até a marcação da audiência judicial, que pode ocorrer dentro de um período que vai de 45 dias até três meses.

O tempo exato varia conforme o entendimento do juiz e o Ministério Público (MP) sobre o caso, que verificam se a mulher já está com a decisão formada e se não há peculiaridades. As audiências são realizadas de forma simples e podem ser virtuais, acompanhadas até mesmo pelo celular. Após a confirmação pela entrega perante o juiz na audiência, a pessoa atendida ainda terá um prazo de 10 dias para se arrepender. “Lembrando que ela pode desistir a qualquer momento do processo”, destaca o advogado. Passado o prazo, a sentença transita em julgado, e a mulher não pode mais reverter a situação. Segundo o advogado, a celeridade do processo se deve ao fato de se tratar de uma entrega voluntária. “Em outros processos, ela [a criança] é destituída do poder familiar (...) Um processo de destituição é mais demorado, porque vai ter o contraditório, a mãe vai apresentar as razões dela. E então, na Entrega Legal, ela entrega voluntariamente”, pontua.

Promotor da 67ª Promotoria de Justiça, Dr. Luciano Tonet explica que o Ministério Público tem duas principais atribuições durante o processo de Entrega Legal. “Primeiro, o Ministério Público tem essa função de dar conhecimento para a cidade, para sociedade, de como funciona o programa. Ele começou inicialmente com uma resolução do Tribunal de Justiça. Depois, o Município encampou, isso virou uma Lei Municipal (Lei nº 11.467, de 27 de junho de 2024), virou uma política pública”. Outra responsabilidade do MP é realizar o acompanhamento e emitir o parecer favorável para a entrega. “A partir daí a criança é disponibilizada, vai ser feita a destituição e ela é disponibilizada pro cadastro de adoção”, conclui.