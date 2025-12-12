Vacinação antirrábica em Fortaleza: veja os pontos neste sábado

Ação de vacinação antirrábica em Fortaleza acontece no sábado, 13; veja lista de pontos / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Com um registro de 351.346 animais imunizados, somando doses aplicadas durante a campanha atual e em outras iniciativas do ano, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) promove uma ação para vacinação antirrábica no sábado, 13. A estratégia faz parte de reforço na proteção dos pets, além de prevenção da doença, que pode ser transmitida aos humanos. Os tutores poderão se deslocar com os animais aos pontos participantes, durante todo o dia. Na Capital, 45 clínicas veterinárias e pet shops colaboram com a iniciativa, voltada à vacinação antirrábica de cães e gatos.

Para a condução dos pets caninos, a SMS orienta o uso de coleira e guia. Já os felinos, devem estar em caixas de transporte. Protetores de animais recebem 7 toneladas de ração em ação do governo | LEIA MAIS Vacinação antirrábica em Fortaleza: veja pontos de vacinação A ação também ofertará, até o meio-dia, a testagem para calazar (leishmaniose visceral). O exame é gratuito e pode identificar a doença precocemente. O público-alvo da vacinação são cães e gatos a partir de três meses de idade, excetuando fêmeas prenhas e animais doentes ou em recuperação. A expectativa é de que cerca de 400 mil animais sejam vacinados ao longo de toda a campanha.