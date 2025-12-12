Vacinação antirrábica em Fortaleza: veja os pontos neste sábado, 13A ação, programada para o final de semana, deve incluir 45 clínicas veterinárias e pet shops da Capital; confira a lista
Com um registro de 351.346 animais imunizados, somando doses aplicadas durante a campanha atual e em outras iniciativas do ano, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) promove uma ação para vacinação antirrábica no sábado, 13. A estratégia faz parte de reforço na proteção dos pets, além de prevenção da doença, que pode ser transmitida aos humanos.
Os tutores poderão se deslocar com os animais aos pontos participantes, durante todo o dia. Na Capital, 45 clínicas veterinárias e pet shops colaboram com a iniciativa, voltada à vacinação antirrábica de cães e gatos.
Para a condução dos pets caninos, a SMS orienta o uso de coleira e guia. Já os felinos, devem estar em caixas de transporte.
Vacinação antirrábica em Fortaleza: veja pontos de vacinação
A ação também ofertará, até o meio-dia, a testagem para calazar (leishmaniose visceral). O exame é gratuito e pode identificar a doença precocemente.
O público-alvo da vacinação são cães e gatos a partir de três meses de idade, excetuando fêmeas prenhas e animais doentes ou em recuperação. A expectativa é de que cerca de 400 mil animais sejam vacinados ao longo de toda a campanha.
Pontos de vacinação (por bairro)
- Barra do Ceará – Avenida 20 de Janeiro, 1886 – Favorito Pet
- Barra do Ceará – Rua Salema, 162 – Fox Pet Shop e Clínica
- Floresta – Rua Lagos Azuis, 01 – Cícero Globo
- Jacarecanga – Avenida Leste Oeste, 2110 – Parada Pet
- Jardim Iracema – Rua Conselheiro Lafayette, 1058 – Las Patinhas Pet Store
- Monte Castelo – Sargento Hermínio, 1694 – Alternativa Pet
- Pirambu – Avenida Francisco Sá, 4095 – Pet Charme
- Vila Velha – Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, 1460 – Dog&Cat
- Vila Velha – Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, 1150 – Clínica Veterinária Animagem
- Centro – Rua São Paulo, 1437 – VetPet
- Joaquim Távora – Rua Fiscal Vieira, 3136, esquina com rua Soriano Albuquerque – Casa Pet do Vet
- Manoel Dias Branco – Rua Vitória da Conquista, 1494 – Au & Miau Pet Shop
- Praia do Futuro II – Avenida Dioguinho, 5904 – Dogstar Petshop
- Varjota – Rua General Dutra, 79 – Loop Veterinária
- Parquelândia – Avenida Bezerra de Menezes, 849 – Ser Animal
- Fátima – Rua Solon Pinheiro, 1707 – Gram Pet de Fátima
- Itaperi – Av. Bernardo Manoel, 10798 A – Petmix
- José Bonifácio – Rua Barão de Aratanha, 1060 – Gram Veterinária Popular
- Montese – Avenida dos Expedicionários, 5644 – Petlore
- Montese – Rua Desembargador Praxedes, 273 – Vetlife Clínica 24h
- Vila União – Rua Abel Garcia, 1055 – DOC Clínica Veterinária
- Aracapé – Avenida C, 875, próximo ao CRAS do Aracapé – Minha Ração Preferida
- Bom Jardim – Rua Cel. João Correia, 1378 – HP Rações
- Bom Jardim – Rua Oscar Araripe, 2172 – Agropet Rações
- Conjunto Ceará I – Avenida G, 605 – Julie Rações
- Conjunto Esperança – Rua 107, 17 – Clínica Veterinária Patas e Fuças
- Granja Lisboa – Avenida Coronel Virgílio Nogueira, 1092 – Pelucão Pet Store
- Granja Portugal – Rua Vital Brasil, 2788 A – Sophia Clínica Pet
- Granja Portugal – Rua Duas Nações, 618 – Scoobyfield
- Maraponga – Avenida Godofredo Maciel, 2560 – Petz Maraponga
- Novo Mondubim – Avenida Godofredo Maciel, 3407 – Centro de Medicina Animal
- Parque Genibau – Rua José Mendonça, 785 – Pet Fênix Rações
- Planalto Ayrton Senna – Rua Joaquim Correia, 636 – Petmix
- Planalto Ayrton Senna – Rua Joaquim dos Anjos, 930 – Afio Vet Clínica Veterinária Popular e Pet Shop
- Siqueira – Rua Guaíra, 1600 – HP Rações Loja 2
- Siqueira – Avenida Engenheiro Luiz Montenegro, 541 – TH Pet Shop Casa de Ração
- Jangurussu – Rua Verde 30, 139 – Clínica Veterinária Heróis Pet
- Jangurussu – Avenida Val Paraíso, 267, lojas 27 e 30 – Nyu Pet
- José de Alencar – Avenida Maestro Lisboa – Petique Pet Store
Clique AQUI e confira o levantamento dos pontos de vacinação
