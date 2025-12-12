Justiça suspende cobranças de empréstimos fraudulentos em nome de idosos em Fortaleza

Justiça suspende cobranças de empréstimos fraudulentos em nome de idosos em FortalezaOs bancos foram proibidos de incluir os nomes dos idosos em cadastros restritivos sob multa diária de R$ 500, em caso de descumprimento
A Justiça determinou a suspensão imediata de cobranças e descontos de empréstimos consignados fraudulentos contratados em nome de três idosos que residem na Instituição de Longa Permanência (ILPI) Arcanjo Miguel Acolhimento para Idosos, localizada em Fortaleza.
Além disso, a decisão proíbe que os nomes das vítimas sejam inseridos em cadastros de restrição ao crédito. A investigação iniciou a partir de Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado pelos três idosos, não identificados.
Segundo o B.O., o casal Thalia Oliveira dos Santos e Cley Jefferson Cavalcante Filho causou prejuízo de R$ 37.762,01 aos idosos, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), que requereu a ação.
Eles usaram os documentos e dados pessoais das vítimas para contratar empréstimos consignados digitais sem consentimento e qualquer ciência dos familiares ou das vítimas.
A apuração constatou ainda que o dinheiro era sacado ou transferido por Pix para os gestores da instituição, logo após a contratação. A instituição Arcanjo Miguel funcionava de maneira clandestina e sem identificação externa.
A ação do MPCE foi proposta contra os bancos Crefisa S/A, Agibank, Bradesco S/A e Banco Pan S.A.
Na decisão, a Justiça considerou a hipervulnerabilidade dos idosos e que a suspensão das cobranças não causaria prejuízo relevante às instituições financeiras, especialmente diante dos indícios de fraude e falta de consentimento das vítimas.
Nesse sentido, foi determinada a suspensão imediata dos débitos, a proibição da inclusão dos nomes dos idosos em cadastros restritivos. Em caso de descumprimento, os bancos estão sujeitos a multa diária de R$ 500.
Pela determinação, as instituições financeiras foram obrigadas a apresentarem os contratos supostamente firmados.
Caso não haja acordo, a decisão encaminha o processo para tentativa de conciliação e estabelece prazo de 15 dias para apresentação de contestação por parte dos bancos.