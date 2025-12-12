Justiça suspende cobranças de empréstimos fraudulentos em nome de idosos em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Justiça atendeu pedido do Ministério Público do Ceará e determinou a suspensão imediata das cobranças e descontos de empréstimos fraudulentos / Crédito: Divulgação/MPCE

A Justiça determinou a suspensão imediata de cobranças e descontos de empréstimos consignados fraudulentos contratados em nome de três idosos que residem na Instituição de Longa Permanência (ILPI) Arcanjo Miguel Acolhimento para Idosos, localizada em Fortaleza.



Além disso, a decisão proíbe que os nomes das vítimas sejam inseridos em cadastros de restrição ao crédito. A investigação iniciou a partir de Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado pelos três idosos, não identificados.

Segundo o B.O., o casal Thalia Oliveira dos Santos e Cley Jefferson Cavalcante Filho causou prejuízo de R$ 37.762,01 aos idosos, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), que requereu a ação.

Eles usaram os documentos e dados pessoais das vítimas para contratar empréstimos consignados digitais sem consentimento e qualquer ciência dos familiares ou das vítimas.

A apuração constatou ainda que o dinheiro era sacado ou transferido por Pix para os gestores da instituição, logo após a contratação. A instituição Arcanjo Miguel funcionava de maneira clandestina e sem identificação externa.

