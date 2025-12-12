Apae recebe R$ 1 milhão para atender pessoas com deficiência pelo SUS

Janaína Souza é mãe do Levy Gael, que faz terapia e tratamento dentário na Apae / Crédito: Marcos Moura

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu na manhã desta sexta-feira, 12, o recurso, no valor de R$ 1 milhão, da Prefeitura de Fortaleza, para custear o atendimento especializado às pessoas com deficiência assistidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, esteve presente e discutiu a importância do aditivo financeiro para a Apae, aumentando o aporte de cerca de R$ 700 mil deste ano para R$ 1 milhão para o ano de 2026. Essa parceria existe desde 2016 e foi revisada com o objetivo de elevar os recursos destinados à Apae. Ou seja, neste ano, a novidade é a ampliação do recurso e a parcela única. Para Riane, a destinação do recurso é fundamental para que instituições como a Apae possam aprimorar o atendimento e a qualidade do suporte oferecido a pacientes neurodivergentes. Além disso, segundo ela, demonstra a prioridade dada pela Prefeitura ao programa "Fortaleza Inclusiva".

“A gente sabe que as instituições que nós temos hoje estão nos seus limites e a gente precisa ajudar todas essas instituições para que elas possam ter um melhor atendimento, dar uma melhor qualidade, desde o diagnóstico até o acompanhamento desses pacientes”, disse Riane. A diretora do Apae, Pauline Moura, explica que a associação privada e beneficente se sustenta principalmente com mensalidades no valor de R$ 50 dos associados. Por isso, a Associação busca reconhecimento e recursos do poder público para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Temos 33 Apaes e elas precisam ser reconhecidas pelo poder público, porque se elas não forem reconhecidas pelo poder público, não conseguem fazer nada. Porque os pais contribuem com uma mensalidade muito pequenininha. E como é uma associação, apesar de ser beneficente, é uma associação particular, ela precisa ter dinheiro”, afirma Pauline. A mensalidade é paga apenas pelos pais associados. As pessoas encaminhadas pelo SUS são atendidas gratuitamente. As dificuldades do acesso ao serviço pelo SUS Alguns familiares destacam as dificuldades enfrentadas no acesso ao diagnóstico e ao encaminhamento pelo SUS. Há menções de longas filas de espera e impacto significativo na vida profissional e pessoal das mães e acompanhantes dos pacientes.