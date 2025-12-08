O POVO conquista três categorias em premiação da Fecomércio Ceará

Prêmio Sistema Fecomércio Ceará: O POVO foi destaque em três categorias. Na imagem, produção que recebeu o primeiro lugar em 'Fotojornalismo' / Crédito: Beatriz Silva e Guilherme Carvalho / O POVO CBN Cariri

O Grupo de Comunicação O POVO alcançou três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo, divulgado nesta segunda-feira, 8. Duas premiações foram conquistadas pela rádio O POVO CBN Cariri, e a terceira, para a jornalista Carol Kossling por cobertura da COP30. Solenidade foi realizada no Senac Aldeota. A edição buscou reconhecer as produções que abordassem a temática “Uma história de tanta gente: o impacto social das ações do Sistema Fecomércio na vida dos cearenses”. Na solenidade, os profissionais competiram em quatro categorias: “Impresso/Webjornalismo”, “Telejornalismo”, “Radiojornalismo” e “Fotojornalismo”.

O jornalista Guilherme Carvalho, da rádio O POVO CBN, foi o vencedor em “Radiojornalismo”, com a série de reportagens “Diante dos olhos: os museus vivos de Cariri”. Carvalho compartilhou ainda outra vitória, esta na categoria de “Fotojornalismo”, ao lado de Beatriz Silva. “O projeto dos Museus Orgânicos do Sesc é uma iniciativa muito importante para a valorização dos personagens que moldam a cultura do Cariri”, aponta o profissional. “Esse reconhecimento é fruto de um trabalho jornalístico que mergulhou nesse caldeirão cultural do Cariri e conversou com muito respeito com cada um desses personagens para conhecê-los e contar um pouco de sua história”. A colunista Carol Kossling, que atuou como correspondente do O POVO na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, também foi uma das profissionais premiadas. A produção da jornalista, que recebeu o segundo lugar em “Impresso/Webjornalismo”, é intitulada: “Justiça climática: desafios e oportunidades para as pequenas empresas”. A reportagem faz parte do especial COP30, voltado aos impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas e dos pequenos negócios em todo o País.

“Esta reportagem nasce do entendimento de que justiça climática não é apenas uma pauta ambiental, mas um tema econômico, humano e estratégico para o futuro do País, especialmente para os agricultores familiares e para os pequenos negócios que sustentam comunidades inteiras”, relata Kossling. Para a jornalista, a realização mostra “a força do trabalho coletivo dentro do O POVO, especialmente da editoria de Economia, que acolhe e impulsiona pautas estruturantes para o Ceará e para o Brasil”. Prêmio Sistema Fecomércio Ceará: confira os vencedores

No total, 69 trabalhos foram inscritos ao prêmio,com 18 provenientes do Interior. O evento entregou 16 premiações, oito para profissionais da Capital e oito para representantes do Interior.