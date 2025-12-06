Fortaleza: 1.300 pacientes odontológicos são atendidos em um dia

Mutirão de saúde bucal atende 1.300 pacientes em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma das beneficiadas foi Elenilda de Vasconcelos, 73, que visitou o posto na última quinta-feira, 4, e já conseguiu marcar o atendimento, já para este sábado. Para a moradora, ações como essa são essenciais para atender melhor a população. "É maravilhoso. Ajuda muito a gente. A gente precisa fazer essas limpezas, cuidar do dente da gente... eu gostei. Foi muito bom. A gente precisa porque o sorriso da gente é muito importante", afirma. Mutirão de saúde bucal atende 1.300 pacientes em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Apesar da expectativa de alta movimentação com o mutirão, apenas quatro pacientes buscaram atendimento no posto Luís Franklin este sábado Dona Elenilda foi a primeira atendida no posto Luís Franklin, do bairro Coaçu, que apesar da expectativa de alta movimentação por causa do mutirão, recebeu apenas quatro pacientes.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a previsão é de haja uma maior mobilização nos próximos mutirões, com busca ativa e chamamento de mais pacientes na fila odontológica. "É importante manter os cadastros atualizados para nesses casos a gente fazer a busca dos pacientes que vêm para esses mutirões previamente. A gente já chamá-los com antecedência, chamar até uma quantidade maior porque às vezes um ou outro falta, e efetivamente a gente conseguir cumprir aquela programação", explica a titular da SMS, Riane Azevedo. Mutirão busca reduzir tempo na fila de espera por procedimentos odontológicos Os alvos do mutirão realizado neste sábado são pacientes como Lúcia Evangelista, 51, que há mais de um ano tentava realizar a extração de um dente através do serviço público de saúde. Com fortes dores, a costureira conta que até já havia procurado um serviço particular, mas por condições financeiras, não teve condições de arcar com o procedimento.