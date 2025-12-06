Fortaleza: 1.300 pacientes odontológicos são atendidos em um dia

Fortaleza: 1.300 pacientes odontológicos são atendidos neste sábado, 6Ação faz parte de mutirão de saúde bucal, realizado em 57 unidades de saúde da Capital; medida busca redução de filas por procedimentos de saúde bucal
Mais de 1.300 pacientes que estavam à espera de procedimentos odontológicos foram atendidos neste sábado, 6, em Fortaleza. Ao todo, 54 postos de saúde e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) abriram às portas para realização de limpezas, raspagens, entre outros serviços.
LEIA TAMBÉM | Papai Noel abre as portas de casa na Cidade da Criança, em Fortaleza
Uma das beneficiadas foi Elenilda de Vasconcelos, 73, que visitou o posto na última quinta-feira, 4, e já conseguiu marcar o atendimento, já para este sábado. Para a moradora, ações como essa são essenciais para atender melhor a população.
"É maravilhoso. Ajuda muito a gente. A gente precisa fazer essas limpezas, cuidar do dente da gente... eu gostei. Foi muito bom. A gente precisa porque o sorriso da gente é muito importante", afirma.
Dona Elenilda foi a primeira atendida no posto Luís Franklin, do bairro Coaçu, que apesar da expectativa de alta movimentação por causa do mutirão, recebeu apenas quatro pacientes.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a previsão é de haja uma maior mobilização nos próximos mutirões, com busca ativa e chamamento de mais pacientes na fila odontológica.
"É importante manter os cadastros atualizados para nesses casos a gente fazer a busca dos pacientes que vêm para esses mutirões previamente. A gente já chamá-los com antecedência, chamar até uma quantidade maior porque às vezes um ou outro falta, e efetivamente a gente conseguir cumprir aquela programação", explica a titular da SMS, Riane Azevedo.
Mutirão busca reduzir tempo na fila de espera por procedimentos odontológicos
Os alvos do mutirão realizado neste sábado são pacientes como Lúcia Evangelista, 51, que há mais de um ano tentava realizar a extração de um dente através do serviço público de saúde. Com fortes dores, a costureira conta que até já havia procurado um serviço particular, mas por condições financeiras, não teve condições de arcar com o procedimento.
Em uma visita ao posto Luís Franklin durante a semana, Lúcia foi avisada por uma agente de saúde sobre o mutirão deste sábado, e viu nele a chance de solucionar seu impasse entre a demora na fila comum, já que o agendamento que havia conseguido no posto era para o ano que vem, e o alto preço da rede particular.
"A sensação agora é de alívio. Bom demais fazer o procedimento assim de graça, sem precisar embolsar nada", comemora a paciente.
Para a SMS, a expectativa é de que ações como a deste sábado diminuam o tempo de espera por procedimentos odontológicos. Segundo Riane Azevedo, o objetivo central da Prefeitura é de que as pessoas não passem um ou dois anos esperando por um procedimento, mas sim que a fila seja "gerenciável".
"A gente quer que na progressão dessas filas a pessoa chegue a no máximo em 60 dias começar o tratamento dela. A gente fez progressão de consultas, exames, cirurgias... o sonho da gente é que em 30 dias no máximo ela consiga uma consulta no posto, 60 dias ela consiga fazer os exames e em 180 fazer um tratamento cirúrgico", pontua a secretária.
Junto a mutirão, posto recebe novo aparelho de eletrocardiograma
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve também presente no posto Luís Franklin, para entregar um aparelho de eletrocardiograma para o posto de saúde. Além deste, outros sete novos aparelhos foram concedidos a Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Cajazeiras, Ancuri, Pedras, Curió, Maraponga, Mondubim e Parque Araxá.
Durante a entrega, o chefe do executivo municipal também vistoriou as obras realizadas em parte do posto de saúde, com intervenções em pintura, revestimento, rede elétrica, entre outras melhorias. O atendimento da unidade segue sendo realizado na área que não está em obras.
Além deste, outros 29 postos de saúde e 16 Centros de Atendimento Psicossociais (Caps) estão em obras, além de dois hospitais, o da mulher, com 60% das intervenções concluídas e o Nossa Senhora da Conceção, que deverá ser entregue entre fevereiro e março do ano que vem.
"Estamos fazendo isso em toda a nossa rede. Estruturando, contratando mais profissionais, equipando os postos, esse posto também está recebendo um eletrocardiograma para que cada vez mais possa estar atendendo a população... enfim, resgatando a saúde de Fortaleza que esse é o novo maior objetivo", disse Evandro.
LEIA TAMBÉM | Justiça determina que buffet desocupe restaurante do Clube Náutico; empresa vai recorrer