50 placas irregulares de veículos foram apreendidas no Aeroporto de Fortaleza

O material foi encontrado em uma encomenda postal vinda de São Paulo com destino a Fortaleza nesta terça-feira, 2

LEIA TAMBÉM| Operação contra pirataria digital cumpre mandados em cinco cidades do Ceará

Cinquenta placas veiculares foram apreendidas pela Receita Federal nesta terça-feira, 2, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza. As placas vinham de Jacareí, em São Paulo, com destino à capital cearense .

O material foi encontrado dentro de uma encomenda postal declarada como sucata. Durante a conferência, os agentes verificaram que, além de não apresentarem numeração, todas as peças seguiam o padrão Mercosul.

Ainda na fiscalização, constatou-se que a encomenda foi enviada de pessoa física para pessoa física, o que, segundo a Receita, caracteriza comercialização e circulação irregular de placas, prática proibida pela Resolução CONTRAN nº 969, de 20 de julho de 2022.

“O envio por meio de encomenda postal, bem como a tentativa de comercialização ou posse de placas sem a devida rastreabilidade e sem registro oficial, viola as normas de segurança e controle previstas na regulamentação federal, tornando o material sujeito à apreensão e à responsabilização criminal”, informou a Receita Federal.

O material apreendido será encaminhado às autoridades policiais para os procedimentos criminais cabíveis.