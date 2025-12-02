Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

50 placas irregulares de veículos foram apreendidas no Aeroporto de Fortaleza

O material foi encontrado em uma encomenda postal vinda de São Paulo com destino a Fortaleza nesta terça-feira, 2
Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Cinquenta placas veiculares foram apreendidas pela Receita Federal nesta terça-feira, 2, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza. As placas vinham de Jacareí, em São Paulo, com destino à capital cearense.

O material foi encontrado dentro de uma encomenda postal declarada como sucata. Durante a conferência, os agentes verificaram que, além de não apresentarem numeração, todas as peças seguiam o padrão Mercosul.

Ainda na fiscalização, constatou-se que a encomenda foi enviada de pessoa física para pessoa física, o que, segundo a Receita, caracteriza comercialização e circulação irregular de placas, prática proibida pela Resolução CONTRAN nº 969, de 20 de julho de 2022.

“O envio por meio de encomenda postal, bem como a tentativa de comercialização ou posse de placas sem a devida rastreabilidade e sem registro oficial, viola as normas de segurança e controle previstas na regulamentação federal, tornando o material sujeito à apreensão e à responsabilização criminal”, informou a Receita Federal.

O material apreendido será encaminhado às autoridades policiais para os procedimentos criminais cabíveis.

