Paróquia do Conjunto Ceará promove 1ª corrida de rua para abrir festejos da padroeira

FORTALEZA, CEARÁ, 10-09-2023: Padre Severino Guedes, pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no Conjunto Ceará, em Fortaleza, realiza neste domingo, 23, a primeira edição de sua corrida de rua oficial. O evento, inédito na organização da Igreja Matriz, tem largada prevista para as 5h30 e o lucro arrecadado será revertido para os festejos da padroeira do bairro. A iniciativa partiu do grupo de jovens da paróquia com o objetivo de inovar na abertura das celebrações. Para garantir a estrutura profissional, a organização buscou o apoio técnico da B6 Assessoria, responsável por outras provas tradicionais na região.

Nicoly Isabelly, uma das organizadoras, destaca que o evento abraça uma característica marcante da comunidade local: a paixão pelo esporte. "A escolha não poderia ser melhor. Nosso bairro é conhecido por ter um dos maiores números de corredores da cidade. O esporte aqui ganhou força, virou paixão, alguns até dizem que o Conjunto Ceará corre mais que a Beira-Mar. Temos grupos enormes, como o CCRun, com centenas de pessoas só do bairro", relata Nicoly. Prova para todos os públicos Com foco na qualidade de vida e no acolhimento, a prova foi desenhada para todos os públicos, de atletas experientes a sedentários que desejam iniciar uma atividade física. O evento contará com caminhada e corrida (percursos de 2,5 km e 5 km) e a categoria Kids, uma modalidade especial para as crianças. "Vale lembrar que o evento não é exclusivo para católicos. Promover a saúde é um ato de amor e cuidado consigo mesmo, algo que todos podemos e devemos celebrar juntos", reforça a organizadora, citando que muitos moradores voltaram a se exercitar motivados pela prova.