Paróquia do Conjunto Ceará promove 1ª corrida de rua para abrir festejos da padroeira

A prova antecede a programação religiosa e destaca a vocação esportiva do bairro. "Conjunto Ceará corre mais que a Beira-Mar", diz organizadora
Jéssika Sisnando
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no Conjunto Ceará, em Fortaleza, realiza neste domingo, 23, a primeira edição de sua corrida de rua oficial. O evento, inédito na organização da Igreja Matriz, tem largada prevista para as 5h30 e o lucro arrecadado será revertido para os festejos da padroeira do bairro.

A iniciativa partiu do grupo de jovens da paróquia com o objetivo de inovar na abertura das celebrações. Para garantir a estrutura profissional, a organização buscou o apoio técnico da B6 Assessoria, responsável por outras provas tradicionais na região.

Nicoly Isabelly, uma das organizadoras, destaca que o evento abraça uma característica marcante da comunidade local: a paixão pelo esporte.

"A escolha não poderia ser melhor. Nosso bairro é conhecido por ter um dos maiores números de corredores da cidade. O esporte aqui ganhou força, virou paixão, alguns até dizem que o Conjunto Ceará corre mais que a Beira-Mar. Temos grupos enormes, como o CCRun, com centenas de pessoas só do bairro", relata Nicoly.

Prova para todos os públicos

Com foco na qualidade de vida e no acolhimento, a prova foi desenhada para todos os públicos, de atletas experientes a sedentários que desejam iniciar uma atividade física. O evento contará com caminhada e corrida (percursos de 2,5 km e 5 km) e a categoria Kids, uma modalidade especial para as crianças.

"Vale lembrar que o evento não é exclusivo para católicos. Promover a saúde é um ato de amor e cuidado consigo mesmo, algo que todos podemos e devemos celebrar juntos", reforça a organizadora, citando que muitos moradores voltaram a se exercitar motivados pela prova.

O padre Severino Guedes reforçou o convite às comunidades vizinhas em vídeo divulgado nas redes sociais. A concentração e a largada acontecem em frente à Igreja Matriz, na avenida Ministro Albuquerque Lima. "Além de exercício para a saúde, faremos um grande festejo de alegria para todos", declarou o sacerdote.

A corrida serve como um "aquecimento" para a programação religiosa oficial. A festa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição acontece entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, data solene em que se celebra o dia da santa. A grade completa com os horários das missas e momentos de devoção será divulgada em breve pela paróquia.

 Serviço:

1ª Corrida da Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Horário: 5h30
Onde: saída na igreja matriz (avenida Ministro Albuquerque Lima)
Quanto: R$ 100 adulto/ R$ 50 criança

