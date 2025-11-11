Mulher é presa por tráfico de drogas e tentativa de suborno em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu ocorrência / Crédito: FÁBIO LIMA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na noite do sábado, 8, uma mulher suspeita de tráfico de entorpecentes e tentativa de suborno no bairro Vila União, em Fortaleza. Leia também | Mulher é presa em Umirim suspeita de envenenar três homens com suco



Policiais realizaram diligências e descobriram que a "suspeita utilizava um imóvel desabitado nas imediações para guardar drogas", encontrando dentro do mesmo mais porções de maconha escondidas. Nas proximidades do imóvel também foi localizada uma pequena bolsa escondida sob telhas, com cocaína (3g) e maconha. Suspeita teria tentado subornar agentes Diante dos materiais encontrados, a suspeita teria alegado ser usuária de drogas e oferecido aos agentes R$ 2.000 para que não fosse levada à delegacia, indicando que o valor estava em sua residência.