Mulher é presa por tráfico de drogas e tentativa de suborno em Fortaleza

Mulher é presa por tráfico de drogas e tentativa de suborno em FortalezaSuspeita teria oferecido dinheiro aos policiais para não ser presa. Ela foi encontrada com entorpecentes como maconha e crack
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na noite do sábado, 8, uma mulher suspeita de tráfico de entorpecentes e tentativa de suborno no bairro Vila União, em Fortaleza.
De acordo com o órgão, a ocorrência teve início após uma equipe da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) receber informações sobre uma "intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas em um imóvel situado na Rua Moacir Machado".
Quando chegaram no local, que seria "reincidente" nesse tipo de prática, os agentes abordaram uma mulher que carregava uma bolsa.
Ao perceber a presença da equipe ela tentou se desfazer do recipiente, que continha: maconha (12g), crack (1g), haxixe (5g) e R$ 260,00 em espécie.
Policiais realizaram diligências e descobriram que a "suspeita utilizava um imóvel desabitado nas imediações para guardar drogas", encontrando dentro do mesmo mais porções de maconha escondidas.
Nas proximidades do imóvel também foi localizada uma pequena bolsa escondida sob telhas, com cocaína (3g) e maconha.
Suspeita teria tentado subornar agentes
Diante dos materiais encontrados, a suspeita teria alegado ser usuária de drogas e oferecido aos agentes R$ 2.000 para que não fosse levada à delegacia, indicando que o valor estava em sua residência.
No local ela apresentou R$ 905 em espécie e voltou novamente a tentar subornar policiais, recebendo voz de prisão. Suspeita foi conduzida ao 10º Distrito Policial, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa.
