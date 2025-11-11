Morre empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec, aos 81 anos

Morre empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec, aos 81 anosO empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Roberto Proença de Macêdo
Morreu o empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) Roberto Proença de Macêdo, aos 81 anos. Um dos mais importantes industriais do Brasil, era presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo.
Ele atuou também como articulista no O POVO.
Informação sobre a morte foi divulgada pela Fiec nesta manhã, que decretou luto oficial de três dias.
Em outubro deste ano, Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao empresário, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento industrial, social e para a aproximação entre a academia e o setor produtivo no Ceará.
Fiec, Governo e Prefeitura lamentaram ocorrido
"A Diretoria, os Presidentes do Sindicatos Industriais, colaboradores do Sistema Fiec e toda a classe produtiva solidarizam-se com sua família e amigos", informa a nota de pesar.
Velório está marcado para às 10 horas na funerária Ternura, com missa às 14 horas.
Sepultamento deve ocorrer no Cemitério São João Batista.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou a morte do industrial e destacou sua trajetória "marcada pela visão empreendedora, integridade e compromisso com o desenvolvimento do país". "Deixa um legado de trabalho, inspiração e exemplo para todos nós. Nossos sentimentos à família e aos amigos neste momento de dor", escreveu.
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) também lamentou o ocorrido. "Contribuiu por décadas para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Aos amigos e familiares, desejo serenidade neste momento delicado", escreveu nas redes sociais.
"Para mim, Ricardo Cavalcante, sua partida é especialmente dolorosa. Roberto foi mais que um
líder; foi um amigo irmão, um conselheiro constante, uma presença segura", definiu o atual presidente da Fiec.
