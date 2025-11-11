Morre empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec, aos 81 anos

Ex-presidente da Fiec, Roberto Macêdo / Crédito: Evilázio Bezerra

Fiec, Governo e Prefeitura lamentaram ocorrido "A Diretoria, os Presidentes do Sindicatos Industriais, colaboradores do Sistema Fiec e toda a classe produtiva solidarizam-se com sua família e amigos", informa a nota de pesar. Velório está marcado para às 10 horas na funerária Ternura, com missa às 14 horas. Sepultamento deve ocorrer no Cemitério São João Batista.