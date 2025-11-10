Morre aos 70 anos Osvaldo Araújo, ex-superintendente do O POVO

Osvaldo morreu aos 70 anos / Crédito: Arquivo Pessoal

Morreu na manhã desta segunda-feira, 10, Osvaldo Euclides de Araújo, ex-superintendente do O POVO. Ele faleceu aos 70 anos de idade, em Fortaleza, e deixa quatro filhos e quatro netos. Leia também | Usuários esperam horas para receber medicamento em policlínica de Fortaleza

Osvaldo trabalhou por mais de 20 anos no O POVO, iniciando por volta da década de 1980. Sandra Machado, que foi sua companheira por cerca de duas décadas com o qual mantinha amizade, conta que ele enxergava o jornal como um espaço onde se dava a possibilidade de "estabelecer um debate democrático e de transparência". "Ele tinha uma afeição muito grande pelo jornal. O pai dele havia sido jornalista, então a função do jornal era algo que estava entranhada na vida dele", relata. Para Sandra, a recordação que fica de mais marcante do amigo agora é o jeito generoso como ele levava a vida e tratava o outro, sempre se fazendo presente. "Ele era um pai muito amoroso, um avô muito amoroso. Estava presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sempre tinha uma palavra amiga de apoio (...) Ele era uma pessoa extremamente generosa, delicada. Era um humano sempre procurando o melhor em outro ser humano", relata.

"Ele estudava muito, lia muito, de tudo que ele falava, era com muita convicção, com muita propriedade (...) Ele nunca deixou de exercer essa atividade intelectual mesmo depois que se afastou do jornal (...) Ele manteve a capacidade intelectual até os últimos dias", conta Sandra. Esse jeito culto é lembrado por ex-colegas de trabalho, que conviveram com ele no dia a dia, como a jornalista Ana Márcia Diógenes. Atualmente colunista do O POVO, Márcia atuou como repórter e também como diretora de Redação, convivendo com Osvaldo durante essas duas experiências, entre as décadas de 1980 e 1990, quando o mesmo já assumia cargos de liderança dentro do jornal. "Ele era uma pessoa muito compenetrada naquilo que fazia. Um homem realmente que trabalhava com planejamento. Ele tinha uma visão, não só do trabalho em si, mas uma visão econômica do Ceará, do Nordeste, do cenário brasileiro. Era muito interessante", lembra a jornalista, lamentando sua morte.