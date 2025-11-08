Ciclofaixa de Lazer: rotas terão horário especial nos domingos de Enem

Ciclofaixa de Lazer: rotas terão horário especial nos domingos de EnemMantendo os percursos dos ciclistas, a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos estudantes durante o período de provas na Capital
As três rotas da Ciclofaixa de Lazer, em Fortaleza, devem passar por uma alteração de horário neste domingo, 9, e no próximo, 16. A decisão tem o objetivo de contribuir com o deslocamento dos estudantes que participam do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).
A nova agenda acontece das 6h às 10h, com pontos de apoio distribuídos aos ciclistas, incluindo o Parque Rio Branco. O espaço, no bairro Joaquim Távora, receberá agentes de trânsito para ações educativas a partir das 8h.
As atividades promovidas no parque são abertas ao público infantil. Entre elas, as crianças poderão participar do Jogo Gigante do Tabuleiro de Trânsito e do Minicircuito de Bike Infantil.
Outros pontos disponíveis abrangem o Parque Rachel de Queiroz (Presidente Kennedy), a Igreja Nossa Senhora Aparecida (Montese), o Anfiteatro do Parque do Cocó (Cocó) e a Cidade da Criança (Centro).
Ciclofaixa de Lazer: veja as rotas disponíveis
Os percursos na Capital são divididos entre as rotas Leste, Sul e Oeste. Confira:
Rota Leste
- Av. Sebastião de Abreu
- Rua Andrade Furtado
- Parque do Cocó
- Av. Pe. Antônio Tomás
- Av. Desembargador Moreira
- Rua Torres Câmara
- Av. Beira-Mar
Rota Sul
- Av. Gomes de Matos
- Rua Jorge Dummar
- Rua Mal. Deodoro
- Av. 13 de Maio
- Av. da Universidade
Rota Oeste
- Rua Carlos Vasconcelos
- Av. Antônio Sales
- Av. Domingos Olímpio
- R. Justiniano Serpa
- Av. Bezerra de Menezes
- Rua Braz de Francesco
- Praça Jonas Gomes de Freitas
- Av. Gov. Parsifal Barroso
