Ciclofaixa de Lazer: rotas terão horário especial nos domingos de Enem

Ciclofaixa de Lazer: horários serão alterados neste domingo, 9, e no próximo, 16 / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

As três rotas da Ciclofaixa de Lazer, em Fortaleza, devem passar por uma alteração de horário neste domingo, 9, e no próximo, 16. A decisão tem o objetivo de contribuir com o deslocamento dos estudantes que participam do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). A nova agenda acontece das 6h às 10h, com pontos de apoio distribuídos aos ciclistas, incluindo o Parque Rio Branco. O espaço, no bairro Joaquim Távora, receberá agentes de trânsito para ações educativas a partir das 8h.

As atividades promovidas no parque são abertas ao público infantil. Entre elas, as crianças poderão participar do Jogo Gigante do Tabuleiro de Trânsito e do Minicircuito de Bike Infantil. Outros pontos disponíveis abrangem o Parque Rachel de Queiroz (Presidente Kennedy), a Igreja Nossa Senhora Aparecida (Montese), o Anfiteatro do Parque do Cocó (Cocó) e a Cidade da Criança (Centro). CONFIRA | Os trechos próprios para o banho em Fortaleza nesse fim de semana

Ciclofaixa de Lazer: veja as rotas disponíveis Os percursos na Capital são divididos entre as rotas Leste, Sul e Oeste. Confira: