Ciclofaixa de Lazer: rotas terão horário especial nos domingos de Enem

Mantendo os percursos dos ciclistas, a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos estudantes durante o período de provas na Capital
Autor Penélope Menezes
As três rotas da Ciclofaixa de Lazer, em Fortaleza, devem passar por uma alteração de horário neste domingo, 9, e no próximo, 16. A decisão tem o objetivo de contribuir com o deslocamento dos estudantes que participam do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A nova agenda acontece das 6h às 10h, com pontos de apoio distribuídos aos ciclistas, incluindo o Parque Rio Branco. O espaço, no bairro Joaquim Távora, receberá agentes de trânsito para ações educativas a partir das 8h.

As atividades promovidas no parque são abertas ao público infantil. Entre elas, as crianças poderão participar do Jogo Gigante do Tabuleiro de Trânsito e do Minicircuito de Bike Infantil.

Outros pontos disponíveis abrangem o Parque Rachel de Queiroz (Presidente Kennedy), a Igreja Nossa Senhora Aparecida (Montese), o Anfiteatro do Parque do Cocó (Cocó) e a Cidade da Criança (Centro).

Ciclofaixa de Lazer: veja as rotas disponíveis

Os percursos na Capital são divididos entre as rotas Leste, Sul e Oeste. Confira:

Rota Leste

  • Av. Sebastião de Abreu
  • Rua Andrade Furtado
  • Parque do Cocó
  • Av. Pe. Antônio Tomás
  • Av. Desembargador Moreira
  • Rua Torres Câmara
  • Av. Beira-Mar

Rota Sul

  • Av. Gomes de Matos
  • Rua Jorge Dummar
  • Rua Mal. Deodoro
  • Av. 13 de Maio
  • Av. da Universidade

Rota Oeste

  • Rua Carlos Vasconcelos
  • Av. Antônio Sales
  • Av. Domingos Olímpio
  • R. Justiniano Serpa
  • Av. Bezerra de Menezes
  • Rua Braz de Francesco
  • Praça Jonas Gomes de Freitas
  • Av. Gov. Parsifal Barroso

