Confira os trechos próprios para o banho em Fortaleza nesse fim de semana

Da Praia do Futuro ao Meireles, Fortaleza conta com 24 trechos próprios para banho neste fim de semana. O levantamento foi feito no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), analisa a qualidade da água nas praias da capital. LEIA TAMBÉM| Praia é direito e responsabilidade de todos

Confira os trechos próprios Setor Leste Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da Rua Germiniano Jurema. Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 09. Praia do Futuro – Na altura da Rua Embratel, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 08. Praia do Futuro – Na altura da Rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 06.

Praia do Futuro – Na altura da Rua Antônio Atualpa Rodrigues. Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati. Praia do Futuro – Na altura da Rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 01.

Praia do Futuro – Na altura da Rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares. Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I. Praia do Futuro – Na altura da Rua Ismael Pordeus.

Praia da Abreulândia – Na altura da Rua Teófilo Ramos. Praia da Sabiaguaba – Na altura da Rua Sabiaguaba.

Setor Centro Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira-Mar.