Confira os trechos próprios para o banho em Fortaleza nesse fim de semana

Confira os trechos próprios para o banho em Fortaleza nesse fim de semana24 dos 33 pontos monitorados estão adequados para o banho, segundo boletim semanal de balneabilidade,
Da Praia do Futuro ao Meireles, Fortaleza conta com 24 trechos próprios para banho neste fim de semana. O levantamento foi feito no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), analisa a qualidade da água nas praias da capital.
Confira os trechos próprios
Setor Leste
Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da Rua Germiniano Jurema.
Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 09.
Praia do Futuro – Na altura da Rua Embratel, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 08.
Praia do Futuro – Na altura da Rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 06.
Praia do Futuro – Na altura da Rua Antônio Atualpa Rodrigues.
Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
Praia do Futuro – Na altura da Rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 01.
Praia do Futuro – Na altura da Rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares.
Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
Praia do Futuro – Na altura da Rua Ismael Pordeus.
Praia da Abreulândia – Na altura da Rua Teófilo Ramos.
Praia da Sabiaguaba – Na altura da Rua Sabiaguaba.
Setor Centro
Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira-Mar.
Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira-Mar.
Praia do Meireles – Na altura da Rua José Vilar, próximo ao Posto de Guarda-Vidas 06.
Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro.
Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.
Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.
Setor Oeste
Praia da Leste-Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges.
Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
Praia do Pirambu – Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
Praia da Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 Varas (Horta).
Praia da Colônia – Praia do “L”, na altura da Rua Dr. Theberge.
Praia da Barra do Ceará – Na altura da Rua Rita das Goiabeiras.
Trechos impróprios
Setor Leste
Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
Setor Centro
Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da Rua Interna.
Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes.
Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua de Iracema do Mucuripe.
Setor Oeste
Praia da Colônia – Ao final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.
Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.
Praia da Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras, na altura da Rua Coqueiro Verde.
Praia da Barra do Ceará – Na altura da Rua Bom Jesus.
A lista completa com o diagnóstico da balneabilidade está disponível no site da Semace e no aplicativo Semace Digital, que pode ser baixado gratuitamente para dispositivos Android.