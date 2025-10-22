Fortaleza: alunos e docentes relatam atrasos em bolsas do Pronatec

Imagem de apoio ilustrativo.Na escola profissionalizante são ensinados cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistema e em Informática / Crédito: FERNANDA BARROS

Docentes e alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professor Onélio Porto, no bairro José Walter, em Fortaleza, denunciam o atraso no pagamento das bolsas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) negou as alegações. LEIA | Fortaleza tem 42 mil pacientes esperando exame de mamografia; Prefeitura prevê zerar fila em 1 ano

Bolsas estariam sendo pagas com atraso desde maio Os professores recebem R$ 25 por cada hora de aula dada. Na instituição são 4 horas de ensino, que no fim do mês resulta em R$ 2.000. Já os alunos recebem R$ 8 pela presença diária, que no fim do mês é equivalente a R$ 160. Segundo o professor David Tomás, que ensina a matéria sobre “Banco de Dados”, os atrasos teriam iniciado em maio. Conforme ele, as bolsas estariam sendo pagas com duas e três semanas de atraso. “Eles [pessoal da Seduc] diziam que a gente só receberia entre os dias 15 e 16, mas chegava final do mês [e nada]”, relata David. O professor conta estar com dívidas devido ao atraso do salário. “Tô com dívidas no aluguel (...) Ainda estou devendo o de agosto, tem o de setembro e ainda vai chegar o de outubro”, lamenta o professor.

Os salários deveriam vir com um reajuste de juros, devido ao atraso. Porém, não é o que ocorre na realidade. “No edital não falam sobre esse caso. Esse é o problema”, destaca. Além do atraso no salário, conforme David, a escola também não dispõe do bom funcionamento de computadores e acesso à internet Segundo denúncias, máquinas de escola profissionalizante não estão em bom funcionamento Crédito: Divulgação/Acervo pessoal HUB de escola profissionalizante deveria ser completamente fechado Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

O professor pontua que os HUBs Dispositivo de rede que age como um ponto central para conectar vários computadores e dispositivos. Ele recebe dados de um dispositivo e os transmite para todos os outros conectados, criando um sistema onde todos os dispositivos estão na mesma rede local (LAN). , que deveriam fornecer o acesso à internet, não estariam funcionando. “A internet estava funcionando até o momento com ‘gambiarras’”. De acordo com ele, os computadores utilizados não estão em bom estado. O aluno de análise e desenvolvimento de dados e sistemas, Gabriel Cavalcante, 17, conta que os atrasos ocorrem desde novembro do ano passado, quando começou o curso. “Nunca cai no dia certo. Além disso, tem a questão dos descontos. Eles [Seduc] sempre pagam faltando alguma coisa”, pontua o estudante. Denúncias sobre o pagamento não procedem, afirma Seduc Procurada pelo O POVO, a Seduc informou que as denúncias sobre o pagamento “não procedem”.