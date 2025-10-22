Fortaleza: alunos e docentes relatam atrasos em bolsas do Pronatec

Fortaleza: alunos e docentes relatam atrasos em bolsas do PronatecConforme um docente da instituição, os atrasos teriam começado em maio deste ano. Seduc negou as denúncias
Docentes e alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professor Onélio Porto, no bairro José Walter, em Fortaleza, denunciam o atraso no pagamento das bolsas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) negou as alegações.
Bolsas estariam sendo pagas com atraso desde maio
Os professores recebem R$ 25 por cada hora de aula dada. Na instituição são 4 horas de ensino, que no fim do mês resulta em R$ 2.000. Já os alunos recebem R$ 8 pela presença diária, que no fim do mês é equivalente a R$ 160.
Segundo o professor David Tomás, que ensina a matéria sobre “Banco de Dados”, os atrasos teriam iniciado em maio. Conforme ele, as bolsas estariam sendo pagas com duas e três semanas de atraso.
“Eles [pessoal da Seduc] diziam que a gente só receberia entre os dias 15 e 16, mas chegava final do mês [e nada]”, relata David.
O professor conta estar com dívidas devido ao atraso do salário. “Tô com dívidas no aluguel (...) Ainda estou devendo o de agosto, tem o de setembro e ainda vai chegar o de outubro”, lamenta o professor.
Os salários deveriam vir com um reajuste de juros, devido ao atraso. Porém, não é o que ocorre na realidade. “No edital não falam sobre esse caso. Esse é o problema”, destaca.
Além do atraso no salário, conforme David, a escola também não dispõe do bom funcionamento de computadores e acesso à internet
O professor pontua que os HUBs Dispositivo de rede que age como um ponto central para conectar vários computadores e dispositivos. Ele recebe dados de um dispositivo e os transmite para todos os outros conectados, criando um sistema onde todos os dispositivos estão na mesma rede local (LAN). , que deveriam fornecer o acesso à internet, não estariam funcionando. “A internet estava funcionando até o momento com ‘gambiarras’”. De acordo com ele, os computadores utilizados não estão em bom estado.
O aluno de análise e desenvolvimento de dados e sistemas, Gabriel Cavalcante, 17, conta que os atrasos ocorrem desde novembro do ano passado, quando começou o curso. “Nunca cai no dia certo. Além disso, tem a questão dos descontos. Eles [Seduc] sempre pagam faltando alguma coisa”, pontua o estudante.
Denúncias sobre o pagamento não procedem, afirma Seduc
Procurada pelo O POVO, a Seduc informou que as denúncias sobre o pagamento “não procedem”.
“Os créditos são feitos sempre no mês subsequente ao mês trabalhado. Para as duas turmas ofertadas dos cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistema e em Informática, não constam pendências. Comunicamos ainda que não há descontos no valor das bolsas. Os pagamentos são feitos sempre de forma proporcional às horas aulas ministradas por cada professor atendido pelo programa. O aluno recebe a bolsa conforme a frequência nas aulas", diz a nota.
Sobre a estrutura, a pasta estadual informou que anualmente, as escolas recebem recursos para manutenção dos ambientes com base no número de matrículas, espaço físico e tipo de serviço ofertado.
Conforme a Seduc, estão sendo destinados aportes financeiros para reformas nas escolas conforme a necessidade apresentada, tendo em vista a definição da gestão escolar.
"Em 2025, houve a reforma da estrutura do muro da escola e a reforma dos vestiários da quadra poliesportiva. Em 2024, foi feita a reforma de salas, Multimeios e Laboratórios. Está em fase de planejamento, com previsão para 2026, a construção de um auditório, além da reforma dos banheiros", informou a pasta.
Sobre o Laboratório de Informática, a escola recebeu, em 2022, 25 computadores e 2 notebooks. A escola está conectada por meio da infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará. "Além disso, a instituição dispõe ainda de rede wi-fi corporativa para distribuição interna de sinal", finaliza a nota.
O que é o Pronatec?
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é um projeto criado pelo Governo Federal, através da Lei 12.513, no ano de 2011.
Objetivo é ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil, com a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional, oportunizando a inserção de jovens e adultos no mundo do trabalho.
Público-alvo do programa é formado por estudantes do Ensino Médio (EM) da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos (EJA), trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência de renda e estudantes que tenham cursado o EM completo em escolas da rede pública.