Cearense lidera pesquisa internacional e dá nome à classificação

O pesquisador cearense Joaquim Cintra colaborou com estudiosos internacionais na proposição da 'Classificação Cintra' / Crédito: Arquivo Pessoal

Em artigo publicado no British Journal of Nutrition na última quinta-feira, 16, o pesquisador cearense Joaquim Cintra colaborou com estudiosos internacionais na proposição da primeira organização sistêmica de paquímetros de dobras cutâneas. A especificação foi intitulada em homenagem ao brasileiro: “Classificação Cintra”. Também conhecidos como adipômetros, os paquímetros são instrumentos antropométricos usados para medir a espessura de uma dobra cutânea. De acordo com Cintra, o estudo estabelece “um marco para a literatura acadêmica internacional especializada em composição corporal humana baseada em antropometria”.

O relatório propõe uma abordagem metodológica que organiza os adipômetros de dobras cutâneas em três categorias (Original, Genérica e Híbrida) e três configurações (Tipo A, Tipo B e Tipo C). “A publicação em um periódico científico conceituado como o British Journal of Nutrition representa uma conquista importante na minha trajetória acadêmica, mas principalmente para a pesquisa realizada no Brasil — e, em especial, no Ceará”, ressalta o pesquisador. Natural de Fortaleza, Joaquim Cintra é graduado em Educação Física e membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) e da International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). Atualmente, é aluno do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional e pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O estudo contou ainda com a colaboração de pesquisadores norte-americanos reconhecidos como referências mundiais na área, como o Professor Emérito Timothy Lohman da Universidade do Arizona, Estados Unidos.

Cearense lidera pesquisa internacional: saiba mais sobre o estudo Cintra relata que o cenário internacional foi fundamental para a percepção da urgência da padronização dos adipômetros.

“Atualmente, lidamos com uma grande variedade de marcas e modelos circulando simultaneamente em universidades, clínicas e projetos de extensão, muitas vezes sem critérios uniformes de seleção ou comparação”, explica. A ideia, então, nasceu de um autoquestionamento: por que um campo tão antigo e consolidado como a antropometria nunca havia organizado sistematicamente um dos seus principais instrumentos de medida? O “avanço definitivo” veio a partir de outro estudo liderado pelo cearense, em 2023, quando uma abordagem prática para a escolha de um modelo específico de adipômetro foi descrita.