Queda de energia é registrada em três bairros de Fortaleza

Os bairros Mondubim, José Walter e Arvoredo foram afetados. A inspeção técnica da Enel identificou uma falha no isolador por atos de vandalismo, informa em nota

Segundo essas informações, a interrupção durou 1h30 na região do Conjunto Dr. Abelardo Rocha, no Mondubim.

Moradores do bairro Mondubim, José Walter e Arvoredo, em Fortaleza , denunciaram queda de energia a partir das 18h10 deste domingo, 19. O acontecido não é comum, segundo relatos feitos ao O POVO .

No mesmo bairro, mas pela rua Dr. Paulo de Mello Machado, aconteceram duas quedas rápidas, voltando em segundos. Os moradores dizem que, quando há falta de energia na região, é mais comum acontecer dessa forma.

Uma falha em um isolador foi identificada como o motivo da ocorrência. Em nota, a Enel informa que o aparelho foi atingido por atos de vandalismo.

A energia voltou às 19h45 em todas as regiões notificadas após reparos técnicos encaminhados pela distribuidora aos bairros afetados.

Confira nota da Enel na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará informa que registrou, na noite deste domingo (19), uma ocorrência no religador que atende alguns clientes dos bairros Mondubim, José Walter e Arvoredo. De imediato, equipes foram ao local e identificaram que uma falha em um isolador, ocasionada por ato de vandalismo, provocou a interrupção no fornecimento de energia. Os técnicos realizaram os reparos necessários e o serviço foi restabelecido para 100% dos clientes às 19h45.