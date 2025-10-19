Queda de energia é registrada em três bairros de Fortaleza

Queda de energia é registrada em três bairros de FortalezaOs bairros Mondubim, José Walter e Arvoredo foram afetados. A inspeção técnica da Enel identificou uma falha no isolador por atos de vandalismo, informa em nota
Moradores do bairro Mondubim, José Walter e Arvoredo, em Fortaleza, denunciaram queda de energia a partir das 18h10 deste domingo, 19. O acontecido não é comum, segundo relatos feitos ao O POVO.
Segundo essas informações, a interrupção durou 1h30 na região do Conjunto Dr. Abelardo Rocha, no Mondubim.
No mesmo bairro, mas pela rua Dr. Paulo de Mello Machado, aconteceram duas quedas rápidas, voltando em segundos. Os moradores dizem que, quando há falta de energia na região, é mais comum acontecer dessa forma.
Uma falha em um isolador foi identificada como o motivo da ocorrência. Em nota, a Enel informa que o aparelho foi atingido por atos de vandalismo.
A energia voltou às 19h45 em todas as regiões notificadas após reparos técnicos encaminhados pela distribuidora aos bairros afetados.
Confira nota da Enel na íntegra:
A Enel Distribuição Ceará informa que registrou, na noite deste domingo (19), uma ocorrência no religador que atende alguns clientes dos bairros Mondubim, José Walter e Arvoredo. De imediato, equipes foram ao local e identificaram que uma falha em um isolador, ocasionada por ato de vandalismo, provocou a interrupção no fornecimento de energia. Os técnicos realizaram os reparos necessários e o serviço foi restabelecido para 100% dos clientes às 19h45.