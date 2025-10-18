Dia D de vacinação: 134 postos estão abertos em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia D de vacinação: 134 postos de saúde estão abertos neste sábado em Fortaleza

Todas as vacinas ofertadas pelo SUS estão disponíveis em postos de saúde de Fortaleza das 8h às 16:30h deste sábado, 18, dia D da Campanha de Multivacianação
Atualizado às Autor Lorena Frota
O Dia D da Campanha de Multivacinação acontece em todos os 134 postos de saúde de Fortaleza até as 16:30h deste sábado, 18.  Mutirão de vacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes aconteceu também na Cidade das Crianças, no Centro. 

A Prefeitura de Fortaleza descentralizou as ações da campanha para ofertar as 15 vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a secretária municipal da saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, a campanha é uma forma de "desmistificar" a vacinação em adultos, que geralmente priorizam a aplicação em crianças e adolescentes. Campanha segue até o dia 31 de outubro.

Para receber a imunização os interessados devem se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), levando um documento com foto e a caderneta de vacinação. A ausência da caderneta, no entanto, não impede a vacinação.

Confira todas as vacinas ofertadas:

  • BCG
  • Hepatite B
  • Penta (DTP/Hib/HB)
  • Poliomielite inativada
  • Rotavírus
  • Pneumocócica 10-valente (conjugada)
  • Meningocócica C (conjugada)
  • Meningocócica ACWY (conjugada)
  • Influenza
  • Covid-19
  • Febre amarela
  • Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Varicela
  • DTP
  • Hepatite A

Segue até às 13h de hoje a ação de incentivo à vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, também ofertando a regularização das vacinas pendentes para os responsáveis e familiares na Cidade da Criança, no centro de Fortaleza.

A campanha nacional de vacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, tem como principal objetivo a regularização da caderneta de vacinação de crianças de até dois anos de idade. Atualmente, cerca de 5 mil delas estão com vacinas em atraso.

 

 

