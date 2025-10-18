Dia D de vacinação: 134 postos estão abertos em Fortaleza

Dia D de vacinação: 134 postos de saúde estão abertos neste sábado em FortalezaTodas as vacinas ofertadas pelo SUS estão disponíveis em postos de saúde de Fortaleza das 8h às 16:30h deste sábado, 18, dia D da Campanha de Multivacianação
O Dia D da Campanha de Multivacinação acontece em todos os 134 postos de saúde de Fortaleza até as 16:30h deste sábado, 18. Mutirão de vacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes aconteceu também na Cidade das Crianças, no Centro.
A Prefeitura de Fortaleza descentralizou as ações da campanha para ofertar as 15 vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a secretária municipal da saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, a campanha é uma forma de "desmistificar" a vacinação em adultos, que geralmente priorizam a aplicação em crianças e adolescentes. Campanha segue até o dia 31 de outubro.
Para receber a imunização os interessados devem se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), levando um documento com foto e a caderneta de vacinação. A ausência da caderneta, no entanto, não impede a vacinação.
Confira todas as vacinas ofertadas:
- BCG
- Hepatite B
- Penta (DTP/Hib/HB)
- Poliomielite inativada
- Rotavírus
- Pneumocócica 10-valente (conjugada)
- Meningocócica C (conjugada)
- Meningocócica ACWY (conjugada)
- Influenza
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Varicela
- DTP
- Hepatite A
Segue até às 13h de hoje a ação de incentivo à vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, também ofertando a regularização das vacinas pendentes para os responsáveis e familiares na Cidade da Criança, no centro de Fortaleza.
A campanha nacional de vacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, tem como principal objetivo a regularização da caderneta de vacinação de crianças de até dois anos de idade. Atualmente, cerca de 5 mil delas estão com vacinas em atraso.