Dia D de vacinação: 134 postos estão abertos em Fortaleza

Todos os 134 postos de saúde de Fortaleza estarão vacinando neste sábado, 18 / Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Dia D da Campanha de Multivacinação acontece em todos os 134 postos de saúde de Fortaleza até as 16:30h deste sábado, 18. Mutirão de vacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes aconteceu também na Cidade das Crianças, no Centro. A Prefeitura de Fortaleza descentralizou as ações da campanha para ofertar as 15 vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a secretária municipal da saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, a campanha é uma forma de "desmistificar" a vacinação em adultos, que geralmente priorizam a aplicação em crianças e adolescentes. Campanha segue até o dia 31 de outubro.