Dia da "Touquinha Maluca": bebês hospitalizados se fantasiam

"Dia da Touquinha Maluca" marcou o dia de bebês internados no Hospital Geral Dr. César Cals em alusão ao mês infantil / Crédito: Reprodução/ Thiago Freitas (HGCC)

Em meio ao cotidiano de internação, 20 recém-nascidos do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), em Fortaleza, participaram do projeto "Dia da Touquinha Maluca", na tarde dessa terça-feira, 14.

Em matéria publicada pela Sesa, Denise Marques, enfermeira do Hospital, afirmou que inspiração veio do "Dia do Cabelo Maluco", popular nas escolas brasileiras. "É o primeiro Dia das Crianças desses bebês com os pais, e isso tem um valor imenso. A ação melhora o psicológico das famílias, reforça o vínculo e até contribui para o desenvolvimento dos bebês, pois o afeto também é cuidado", destacou. A atividade integra as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Rede Cegonha, que orientam práticas de acolhimento, empatia e valorização das singularidades de cada família.