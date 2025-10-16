Dia da "Touquinha Maluca": bebês hospitalizados se fantasiam

Dia da "Touquinha Maluca": bebês internados ganham acessórios coloridosRecém-nascidos hospitalizados do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), em Fortaleza, comemoraram o mês das crianças com toucas coloridas
Em meio ao cotidiano de internação, 20 recém-nascidos do Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC), em Fortaleza, participaram do projeto "Dia da Touquinha Maluca", na tarde dessa terça-feira, 14.
Acompanhados das famílias, eles usavam acessórios coloridos e temáticos, confeccionados especialmente para a data. Momento foi realizado na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCINCo), onde 40 bebês estão internados.
A iniciativa da unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi uma parceria com a Residência Multiprofissional em Neonatologia da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE).
Proposta buscou celebrar o mês da criança de forma simbólica ao promover vínculo entre equipe médica, bebês e familiares.
Em matéria publicada pela Sesa, Denise Marques, enfermeira do Hospital, afirmou que inspiração veio do "Dia do Cabelo Maluco", popular nas escolas brasileiras.
"É o primeiro Dia das Crianças desses bebês com os pais, e isso tem um valor imenso. A ação melhora o psicológico das famílias, reforça o vínculo e até contribui para o desenvolvimento dos bebês, pois o afeto também é cuidado", destacou.
A atividade integra as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Rede Cegonha, que orientam práticas de acolhimento, empatia e valorização das singularidades de cada família.
De acordo com Denise, essa ação ajudou a fortalecer o vínculo afetivo e a tornar o ambiente mais leve e acolhedor para evitar ansiedade e insegurança para os responsáveis.
"Era Dia das Crianças e ele não estava com a gente (em casa)", lamentou mãe de paciente
A mãe Jenifer Gabrielle Cavalcante, 25, moradora de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), acompanha o filho, que nasceu prematuro no dia 10 de outubro, com apenas 25 semanas de gestação.
Para ela, o dia da "Touquinha Maluca" simbolizou esperança e acolhimento.
“Foi muito importante porque a gente se sentiu triste, era Dia das Crianças e ele não estava com a gente (em casa). Ver o carinho da equipe colocando a 'touquinha' foi muito emocionante. Além da emoção, tem a alegria, porque ele está sendo muito bem cuidado, com muito amor e dedicação. Isso traz alívio e conforto para o coração da gente”, afirmou em matéria divulgada pela Sesa.
Serviço
Hospital Geral Dr. César Cals
- Onde: avenida Imperador, 545, bairro Centro - Fortaleza (CE)
- Telefone: (85) 3125-9845
- Funcionamento: aberto 24 horas