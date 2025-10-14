Cearense busca por ajuda para realizar tratamento ocular

Cearense busca por ajuda para realizar tratamento ocularRaphael conseguiu fazer dois terços do tratamento, mas ainda é necessário realizar um exame e receber a aplicação da última injeção, totalizando R$ 1.880,00
O cearense Raphael Pereira, de 34 anos, corria o risco iminente de perder a visão do olho direito caso não iniciasse com urgência um tratamento de correção da retina. Graças à solidariedade das pessoas que se sensibilizaram com sua história, ele conseguiu tomar duas das três injeções necessárias para o tratamento. Agora, ele precisa de R$ 1.880,00 para tomar a última dose.
Raphael usa óculos desde os 8 anos. Atualmente, com 34, ele tem 19,75 graus de miopia no olho esquerdo e 20 no direito. De acordo com sua médica oftalmologista, Adilina Solano Feitosa, já não é viável continuar fazendo óculos, sendo necessário realizar a cirurgia refrativa para corrigir a miopia e o astigmatismo.
Em junho deste ano, Raphael começou a enxergar feixes de luz nos dois olhos. Após um teste simples em casa, percebeu que a visão do olho direito estava turva. Buscando atendimento médico, descobriu que a retina do olho direito — responsável por captar a luz — está prestes a se desprender.
Cearense busca ajuda: início do tratamento
Para não perder a visão, ele precisava iniciar urgentemente um tratamento com três injeções de avastim mensais aplicadas diretamente no globo ocular, cada uma no valor de 1.250,00. Sem condições financeiras de arcar com o alto custo, o jovem decidiu buscar ajuda por meio de uma campanha de arrecadação.
A campanha começou no final de julho e logo nos primeiros dias já foi possível iniciar o tratamento.
Raphael recebeu a primeira injeção no dia 25 de julho e a segunda foi aplicada no 28 de agosto. A última deveria ter sido aplicada no final de outubro, porém, o dinheiro não foi suficiente para cobrir todos os custos. Ele ainda precisa realizar uma Tomografia de Coerência Óptica (TCO), no valor de R$ 630,00, para depois receber a aplicação final do medicamento, que custa R$ 1.250,00, totalizando R$ 1.880,00
“Eu melhorei um pouco, mas ainda falta concluir o tratamento. Tenho fé em Deus e confio que tudo vai dar certo”, conta Raphael.
Raphael aceita ajuda por meio de Pix
O procedimento cirúrgico tem custo elevado, variando entre R$ 3.500,00 e R$ 10.000,00 por olho.
Para quem quiser contribuir, Raphael disponibilizou a seguinte chave Pix: [email protected]