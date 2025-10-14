Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense busca por ajuda para realizar tratamento ocular

Raphael conseguiu fazer dois terços do tratamento, mas ainda é necessário realizar um exame e receber a aplicação da última injeção, totalizando R$ 1.880,00
Atualizado às Autor Carlos Daniel
O cearense Raphael Pereira, de 34 anos, corria o risco iminente de perder a visão do olho direito caso não iniciasse com urgência um tratamento de correção da retina. Graças à solidariedade das pessoas que se sensibilizaram com sua história, ele conseguiu tomar duas das três injeções necessárias para o tratamento. Agora, ele precisa de R$ 1.880,00 para tomar a última dose.

Raphael usa óculos desde os 8 anos. Atualmente, com 34, ele tem 19,75 graus de miopia no olho esquerdo e 20 no direito. De acordo com sua médica oftalmologista, Adilina Solano Feitosa, já não é viável continuar fazendo óculos, sendo necessário realizar a cirurgia refrativa para corrigir a miopia e o astigmatismo.

Em junho deste ano, Raphael começou a enxergar feixes de luz nos dois olhos. Após um teste simples em casa, percebeu que a visão do olho direito estava turva. Buscando atendimento médico, descobriu que a retina do olho direito — responsável por captar a luz — está prestes a se desprender.

Cearense busca ajuda: início do tratamento

Para não perder a visão, ele precisava iniciar urgentemente um tratamento com três injeções de avastim mensais aplicadas diretamente no globo ocular, cada uma no valor de 1.250,00. Sem condições financeiras de arcar com o alto custo, o jovem decidiu buscar ajuda por meio de uma campanha de arrecadação.

A campanha começou no final de julho e logo nos primeiros dias já foi possível iniciar o tratamento.

Raphael recebeu a primeira injeção no dia 25 de julho e a segunda foi aplicada no 28 de agosto. A última deveria ter sido aplicada no final de outubro, porém, o dinheiro não foi suficiente para cobrir todos os custos. Ele ainda precisa realizar uma Tomografia de Coerência Óptica (TCO), no valor de R$ 630,00, para depois receber a aplicação final do medicamento, que custa R$ 1.250,00, totalizando R$ 1.880,00

“Eu melhorei um pouco, mas ainda falta concluir o tratamento. Tenho fé em Deus e confio que tudo vai dar certo”, conta Raphael.

Raphael aceita ajuda por meio de Pix

O procedimento cirúrgico tem custo elevado, variando entre R$ 3.500,00 e R$ 10.000,00 por olho.

Para quem quiser contribuir, Raphael disponibilizou a seguinte chave Pix: [email protected]

