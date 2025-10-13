Dois incêndios atingem vegetações nesse fim de semana em Fortaleza

Duas ocorrências de incêndio, a uma distância de aproximadamente 5 quilômetros (km), atingiram vegetações durante esse fim de semana, em Fortaleza, nos bairros Mondubim e Passaré / Crédito: Reprodução/ Levi Macedo (O POVO)

Duas ocorrências de incêndio, a uma distância de aproximadamente cinco quilômetros (km), atingiram vegetações durante esse fim de semana, em Fortaleza. MPF pede que Polícia Federal investigue obra na Floresta do Aeroporto; ENTENDA



Chamas atingem terreno particular nesse sábado, 11 Guarnição da 7ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1ºBBM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para a ocorrência às 14h38min. De acordo com o CBMCE, o fogo avançava em múltiplos focos e ameaçava alcançar casas de madeira localizadas dentro do terreno, além de paletes e papelões de uma fábrica vizinha. Além disso, a fumaça densa comprometia a visibilidade dos motoristas.

A guarnição iniciou combate às chamas com uma linha direta, priorizando a contenção do fogo próximo às residências e à margem da pista. Diante da extensão do incêndio, foi solicitado apoio do caminhão-tanque AT-24, que reforçou a operação. Com a chegada do reforço, os bombeiros conseguiram concentrar o trabalho nos pontos críticos até a completa extinção das chamas. Ao todo, foram utilizados cerca de 12 mil litros de água. Fogo não atingiu imóveis e materiais combustíveis da fábrica.