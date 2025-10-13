Dois incêndios atingem vegetações nesse fim de semana em Fortaleza

Dois incêndios atingem vegetações nesse fim de semana em FortalezaChamas atingiram terreno particular no Mondubim, nesse sábado, 11, e extensa vegetação seca, no Passaré, nesse domingo, 12
Duas ocorrências de incêndio, a uma distância de aproximadamente cinco quilômetros (km), atingiram vegetações durante esse fim de semana, em Fortaleza.
Primeiro registro foi em terreno particular em torno de 400 metros quadrados na avenida Bernardo Manuel, nas proximidades do bairro Mondubim, em frente ao Atacadão Lag, na tarde do sábado passado, 11.
Segundo caso aconteceu na rua Joana Darc, no bairro Passaré, na manhã desse domingo, 12.
Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ambos episódios não resultaram em vítimas.
Chamas atingem terreno particular nesse sábado, 11
Guarnição da 7ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1ºBBM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para a ocorrência às 14h38min.
De acordo com o CBMCE, o fogo avançava em múltiplos focos e ameaçava alcançar casas de madeira localizadas dentro do terreno, além de paletes e papelões de uma fábrica vizinha.
Além disso, a fumaça densa comprometia a visibilidade dos motoristas.
A guarnição iniciou combate às chamas com uma linha direta, priorizando a contenção do fogo próximo às residências e à margem da pista.
Diante da extensão do incêndio, foi solicitado apoio do caminhão-tanque AT-24, que reforçou a operação. Com a chegada do reforço, os bombeiros conseguiram concentrar o trabalho nos pontos críticos até a completa extinção das chamas.
Ao todo, foram utilizados cerca de 12 mil litros de água. Fogo não atingiu imóveis e materiais combustíveis da fábrica.
Não houve dano estrutural.
Fogo compromete extensa vegetação seca nesse domingo, 12
O combate do segundo caso foi a partir da guarnição da 4ª Companhia de Socorro do 1ºBBM contra chamas que se alastravam por uma extensa área de vegetação seca, ameaçando residências próximas.
Parte do material queimado incluía resíduos recicláveis acumulados no terreno.
No local, os bombeiros armaram uma linha direta com três mangueiras, realizando o combate principal e impedindo que o fogo avançasse sobre as moradias.
Ainda conforme a corporação, os militares atuaram em focos secundários utilizando abafadores e bombas costais. Toda a carga de água da viatura foi empregada na operação.
Após o controle das chamas e a verificação da inexistência de risco de reignição, a equipe realizou o rescaldo.
"O Corpo de Bombeiros reforça a importância de evitar o descarte irregular de lixo e a queima de resíduos em áreas abertas, especialmente durante o período de estiagem, quando a vegetação seca e os ventos fortes aumentam significativamente o risco de incêndios", finaliza a nota.