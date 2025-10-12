Procissão de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis no Montese

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-10-2025: Procissão de Nossa Senhora Aparecida, que teve saída do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Olhos com lágrimas e mãos em oração. Centenas de fiéis percorreram as ruas do bairro Montese, em Fortaleza, neste domingo, 12, na tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida. O momento foi palco de preces e de agradecimento ao amor materno da padroeira do Brasil. Leia também | Círio de Nazaré 2025 reúne multidão em Belém neste domingo, 12



O supervisor de vendas relata que desde a adolescência Nossa Senhora Aparecida surge em seus sonhos, feito um chamado, e o aconselha com uma voz suave que enche seu peito de paz. A ligação que mantém com a santa é como a de um filho que é sempre orientado e abastecido de amor por sua mãe. "Ela é pra mim como uma mãe (...) Não quero abandonar ela por nada desse mundo, o meu amor por Maria é muito grande", diz, sem interromper a caminhada, que faz como forma de agradecimento e entrega. Ludenise Silva, 61, também enxerga a santa dessa forma. Ela conta que já fez a procissão seis vezes e que sempre agradece, mas dessa vez veio também pedir. "Estou pedindo pelos meus filhos, pelo trabalho (deles)", ela (santa) é como se fosse mesmo uma mãe de carne (...) É um amor muito grande".

Poucos passos atrás dela, o exemplo de amor materno toma uma forma de mesma força. Eduarda Freitas, 23, caminha descalça, com a filha Maria Cecilia, 3, nos braços. Ela conta que a criança foi internada ao nascer e por isso fez uma promessa para a santa, conseguindo alcançar a graça da saúde da menor. Desde então, todos os anos retira o calçado e entrega os pés ao chão das ruas. Caminha sem reclamar, mesmo pisando em pedregulhos. Por vezes cola o rosto com o da pequena, bochecha com bochecha, distribui beijos, como quem reconhece que cansaço nenhum é maior do que o amor entre elas. Imersas nesse sentimento, elas passam por Cleane Brito, 43, que assiste à procissão segurando um porta-retrato nas mãos. Seus olhos estão tomados por lágrimas e, enquanto canta as músicas, sua voz parece carregar uma tristeza muito funda. No objeto que segura está a foto de sua mãe, falecida há três meses.

"Todo domingo ela ia pra igreja (...) Eu ainda tô caindo na real que a minha mãe faleceu. Mãe é tudo, eu perdi o meu pilar, o bem mais precioso da minha vida, a Nossa Senhora (veio) na porta da casa dela e eu trouxe ela até aqui", conta a agente administrativa, que agora herda o amor e a devoção pela santa. Comunidade participa da procissão Quando a procissão passava nas ruas, diversos moradores saíam de suas casas para assistir, fazendo coro às músicas, erguendo braços e se emocionando junto dos que caminhavam. Muitos levaram imagens da santa para as calçadas das residências, permitindo que fiéis tocassem nela, compartilhando a fé. Quem não saía, ficava em janelas ou portões, acenando e participando mesmo dali. Ao cair da noite, devotos acenderam velas e a caminhada ficou ainda mais atrativa. Rostos cansados se misturavam na multidão, mas era dificíl encontrar desânimo ou qualquer outra coisa que não fosse vontade de estar ali.