Estudantes fazem simulação de júri por meio de Libras, em Fortaleza

Estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio do Instituto Filippo Smaldone realizaram simulação de júri nessa quinta-feira passada, 2, em Fortaleza, por meio de Libras / Crédito: Reprodução/ Sara Parente - Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

Quarenta e um estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio do Instituto Filippo Smaldone — instituição com atendimento educacional e de reabilitação a crianças e adolescentes com deficiência auditiva — realizaram uma simulação de júri.



Para compor a dinâmica, que aconteceu no dia 2 de outubro, os alunos assumiram as funções de jurados, atuando na acusação ou defesa, como testemunhas e até no papel de ré do crime fictício de tentativa de homicídio da personagem Bianca, vítima de bullying.

“Eu tô me sentindo muito poderosa em ser a juíza, porque parece que todo mundo me respeita nessa posição, né? Pode acontecer de, no futuro, eu querer cursar, além de Moda, Direito, que tá começando a entrar no meu coração depois dessa experiência”, afirmou Amanda Freitas Vieira, aluna do 3º ano, que desempenhou o papel de juíza. Simulação de júri ocorrerá em mais dois institutos para deficientes auditivos O júri simulado foi o primeiro da terceira etapa do “Justiça em Libras”. Estão previstas mais duas simulações, no Instituto Cearense de Educação dos Surdos (Ices) e na Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo (Apada), conforme o cronograma do projeto. A presidente do Instituto, irmã Pasqualina Filograna, acredita no potencial e no futuro promissor dos jovens. Fundada em 1988, a organização sem fins lucrativos atende a 250 crianças e adolescentes desde a educação infantil ao ensino médio.

“É um sonho que se concretiza. Precisamos acreditar que podemos realizar, ter essa esperança. É muito importante que eles entendam que um dia podem ser um juiz, um advogado. Tudo é possível”, avaliou a gestora. A professora Luana Lins Coelho acompanhou o processo criativo e disse que a experiência foi enriquecedora. Para a educadora, o júri simulado é uma forma de desenvolver cidadania, senso crítico e preparar os jovens para o mundo do trabalho. Segundo o juiz Edilberto, é um privilégio poder participar desse trabalho do Tribunal e ver as pessoas compreendendo as ações da Justiça.