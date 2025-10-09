Estudantes fazem simulação de júri por meio de Libras, em Fortaleza

Estudantes fazem simulação de júri por meio de Libras, em FortalezaAlunos do ensino médio do Instituto Filippo Smaldone realizaram simulação de júri, sob orientação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)
Quarenta e um estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio do Instituto Filippo Smaldone — instituição com atendimento educacional e de reabilitação a crianças e adolescentes com deficiência auditiva — realizaram uma simulação de júri.
Para compor a dinâmica, que aconteceu no dia 2 de outubro, os alunos assumiram as funções de jurados, atuando na acusação ou defesa, como testemunhas e até no papel de ré do crime fictício de tentativa de homicídio da personagem Bianca, vítima de bullying.
Enredo foi preparado antes da simulação e envolveu discentes da disciplina Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, responsáveis por gravar e editar vídeos para compor o cenário do júri.
A experiência de inclusão e acessibilidade faz parte do projeto “Justiça em Libras”, iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).
Os estudantes contaram com as orientações da estudante de Psicologia Luciana Assunção Nogueira Silveira, que também é advogada psicanalista e já atuou no júri. Além dela, houve orientação do juiz Edilberto Oliveira Lima, auxiliar da 1ª Vara do Júri de Fortaleza; do promotor de Justiça Rafael Matos de Freitas Morais; e da defensora pública Liana Lisboa Correia.
“Eu tô me sentindo muito poderosa em ser a juíza, porque parece que todo mundo me respeita nessa posição, né? Pode acontecer de, no futuro, eu querer cursar, além de Moda, Direito, que tá começando a entrar no meu coração depois dessa experiência”, afirmou Amanda Freitas Vieira, aluna do 3º ano, que desempenhou o papel de juíza.
Simulação de júri ocorrerá em mais dois institutos para deficientes auditivos
O júri simulado foi o primeiro da terceira etapa do “Justiça em Libras”. Estão previstas mais duas simulações, no Instituto Cearense de Educação dos Surdos (Ices) e na Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo (Apada), conforme o cronograma do projeto.
A presidente do Instituto, irmã Pasqualina Filograna, acredita no potencial e no futuro promissor dos jovens. Fundada em 1988, a organização sem fins lucrativos atende a 250 crianças e adolescentes desde a educação infantil ao ensino médio.
“É um sonho que se concretiza. Precisamos acreditar que podemos realizar, ter essa esperança. É muito importante que eles entendam que um dia podem ser um juiz, um advogado. Tudo é possível”, avaliou a gestora.
A professora Luana Lins Coelho acompanhou o processo criativo e disse que a experiência foi enriquecedora. Para a educadora, o júri simulado é uma forma de desenvolver cidadania, senso crítico e preparar os jovens para o mundo do trabalho.
Segundo o juiz Edilberto, é um privilégio poder participar desse trabalho do Tribunal e ver as pessoas compreendendo as ações da Justiça.
"Temos uma comunidade surda que fez todo um preparo para esse momento, criou um caso fictício, com a participação de vários alunos, e aqui entendemos que o projeto cumpre seu propósito. Ou seja, vale a pena você ter um Tribunal que busca a sociedade”, salientou o juiz.
O “Justiça em Libras” foi lançado no dia 29 de abril por meio de convênio entre o TJCE, o Ices, o Instituto Filippo Smaldone e a Apada.
Além da realização de júris simulados nas instituições, a iniciativa viabilizou, no dia 11 de agosto, uma sessão de julgamento real com o apoio dos intérpretes de Libras, bem como videoaulas com informações sobre direito e o funcionamento do Poder Judiciário Estadual.