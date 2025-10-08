Uso de inteligência artificial em hospitais filantrópicos é tema de congresso cearense

Uso de inteligência artificial em hospitais filantrópicos é tema de congresso cearenseSediado em Fortaleza, entre os dias 8 e 9 de outubro, 3º Congresso Cearense dos Hospitais Filantrópicos aborda os desafios contemporâneos da gestão em saúde
“A Centralidade do Cuidado e da Gestão de Saúde nos Tempos da Inteligência Artificial” tematiza o 3º Congresso Cearense dos Hospitais Filantrópicos, sediado em Fortaleza. O evento, realizado entre os dias 8 e 9 de outubro, promove ainda o VII Fórum de Saúde da Bahia e a 6ª Edição da Premiação Benchmarking em Saúde.
Capitaneado pela Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará (Femice), em parceria com a Federação dos Hospitais Filantrópicos da Bahia (Fesfba), o congresso aborda os desafios contemporâneos da gestão em saúde.
Entre os temas a serem tratados pelos participantes estão o foco na valorização das equipes, o uso estratégico da tecnologia, a sustentabilidade financeira e a humanização do cuidado.
Diretora administrativa da Femice, Jimilly Moreno destaca a importância das Santas Casas e do setor filantrópico para a saúde pública no Ceará como um pilar fundamental e um braço essencial do estado no atendimento à população.
Conforme a diretora, instituições filantrópicas representam quase 50% de todo o serviço da média e alta complexidade ofertado no Estado. Na área materno infantil, a representatividade é ainda maior, chegando a quase 78% de todo o serviço estadual.
Atualmente o Ceará conta com 56 instituições hospitalares filantrópicas em sua base de dados, distribuídas nas cinco regiões de saúde do Estado, segundo Moreno.
“Em quase todas essas regiões de saúde, em algumas, a única instituição que a população tem acesso são as instituições filantrópicas, sendo essas: a Santa Casa de Canindé, os hospitais de alta complexidade da região de Barbalha, o São Vicente, a Fundação Otília Correia Saraiva, o Hospital do Crato; os três hospitais do Crato, todos são filantrópicos. Então, nós temos dentro do estado do Ceará, uma fortaleza muito grande do setor do setor filantrópico”, ressalta.
Moreno enfatiza que essas instituições assumem o propósito de servir a população vulnerável onde o Estado, por diversos motivos, não consegue chegar ou onde os sistemas mais remotos não alcançam. “As instituições filantrópicas são parceiras do Sistema Único de Saúde (SUS)”, defende.
“O terceiro setor é responsável por ter esse braço social dentro do nosso país. Então, as instituições filantrópicas precisam estar de mãos dadas com o setor público para que a gente possa levar o melhor serviço de saúde à população”, acrescenta.
Qual a relação entre inteligência artificial e saúde pública?
“Em um mundo tão tecnológico, ser humano é um ato de resistência”, enfatiza a palestrante magna do evento, Leila Navarro, fisioterapeuta formada pela Universidade de São Paulo (USP), com especialização em Medicina Comportamental pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Conduzindo a abertura do evento, Navarro abordou reflexões sobre a inteligência artificial aplicada ao cuidado, o uso de dados clínicos e operacionais para decisão, e o papel da governança digital na sustentabilidade das instituições filantrópicas.
Em entrevista ao O POVO, ela reconhece o papel fundamental da tecnologia, mas alerta para o custo humano da rápida automatização, um fator que impacta a saúde pública.
“Quando você chega na empresa, você começa a trabalhar, como é que eles te veem? Resultado, processo, eficiência. Então, a gente virou isso. Daí tem o tal do burnout. Por quê? Porque a gente quer dar resultado, a gente quer dar eficiência, a gente quer virar uma máquina que deixa de sentir”, lamenta.
E argumenta: “Nós vamos ter que ter recursos, nós vamos ter que mudar o jeito de olhar a saúde e de aproveitar toda essa tecnologia a favor (...) A tecnologia é muito importante na área da saúde, tanto em termos de automatização e de processo de sistemas como na biotecnologia”, pontua.
Jimilly Moreno descreve o uso da inteligência artificial (IA) e da tecnologia da informação como uma aliada essencial e uma ferramenta crucial para a eficiência e efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no contexto dos hospitais filantrópicos.
No setor de saúde, a diretora administrativa da Femice destaca que esse tipo de tecnologia facilita a parametrização de dados reais. Utilizada corretamente, essa ferramenta permite o alinhamento estratégico, a mensuração de necessidades e a mitigação de danos das instituições filantrópicas.
Na prática, ela explica que a IA já vem sendo utilizada por grandes empresas que trabalham com hospitais filantrópicos, especialmente no contexto financeiro.
“Através do sistema de faturamento, ele consegue enxergar quais são as deficiências daquele hospital em termos de cobrança, em termos de paciente, qual é o meu público alvo, onde é que eu tenho que me preparar, as doenças. Tudo isso usando a inteligência artificial. Para que a gente possa fazer um bloco, um planejamento estratégico, e assim entregar uma oferta de saúde mais eficiente”, detalha.
