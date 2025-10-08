Uso de inteligência artificial em hospitais filantrópicos é tema de congresso cearense

Congresso foi realizado pela Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

“A Centralidade do Cuidado e da Gestão de Saúde nos Tempos da Inteligência Artificial” tematiza o 3º Congresso Cearense dos Hospitais Filantrópicos, sediado em Fortaleza. O evento, realizado entre os dias 8 e 9 de outubro, promove ainda o VII Fórum de Saúde da Bahia e a 6ª Edição da Premiação Benchmarking em Saúde. Capitaneado pela Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará (Femice), em parceria com a Federação dos Hospitais Filantrópicos da Bahia (Fesfba), o congresso aborda os desafios contemporâneos da gestão em saúde.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Atualmente o Ceará conta com 56 instituições hospitalares filantrópicas em sua base de dados, distribuídas nas cinco regiões de saúde do Estado, segundo Moreno. “Em quase todas essas regiões de saúde, em algumas, a única instituição que a população tem acesso são as instituições filantrópicas, sendo essas: a Santa Casa de Canindé, os hospitais de alta complexidade da região de Barbalha, o São Vicente, a Fundação Otília Correia Saraiva, o Hospital do Crato; os três hospitais do Crato, todos são filantrópicos. Então, nós temos dentro do estado do Ceará, uma fortaleza muito grande do setor do setor filantrópico”, ressalta. Moreno enfatiza que essas instituições assumem o propósito de servir a população vulnerável onde o Estado, por diversos motivos, não consegue chegar ou onde os sistemas mais remotos não alcançam. “As instituições filantrópicas são parceiras do Sistema Único de Saúde (SUS)”, defende.