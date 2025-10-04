Fortaleza tem 24 trechos de praias próprios para o banho de mar

Dos 33 pontos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas nove não atendem aos critérios de balneabilidade / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza apresenta 24 trechos em condições adequadas para o banho de mar. Dos 33 pontos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), nove não atendem aos critérios estabelecidos para águas próprias, conforme boletim de balneabilidade do órgão. Conforme o documento, a praia é considerada adequada para o banho de mar quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra.

Recomenda-se ainda evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Nesses casos, também não é recomendável o consumo de frutos do mar desses locais. Em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha, o banho de mar também é desaconselhado. Praias de Fortaleza: trechos próprios e impróprios Praias próprias para banho Leste:

Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema



Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09



Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08



Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06



Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues



Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati



Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.



Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares



Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus



Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba Centro: Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar



Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06



Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro



Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho



Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica



Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior Oeste: Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

Praia do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda

Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

Praia da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge

Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras Praias impróprias para banho

Leste: