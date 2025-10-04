Fortaleza tem 24 trechos de praias próprios para o banho de mar

Fortaleza tem 24 trechos de praias próprios para o banho de marNo setor central, que concentra as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, quatro pontos foram classificados como impróprios para o banho de mar
Fortaleza apresenta 24 trechos em condições adequadas para o banho de mar. Dos 33 pontos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), nove não atendem aos critérios estabelecidos para águas próprias, conforme boletim de balneabilidade do órgão.
Conforme o documento, a praia é considerada adequada para o banho de mar quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra.
Quando o valor obtido for superior a 400, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, como a presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho, o trecho é classificado como impróprio.
Na zona leste da cidade, são monitorados trechos das praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba. Nessa região, apenas os pontos da Praia do Futuro, na altura da Areninha Praia do Futuro I, e da Praia do Titanzinho, foram considerados inadequados.
No setor central, que concentra as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, quatro pontos foram classificados como impróprios para o banho de mar, todos localizados na Praia do Mucuripe.
Na zona oeste, são monitoradas as praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará. Nessa área, três trechos da Praia da Barra do Ceará não atenderam aos critérios de balneabilidade, são eles: Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde; o trecho na altura da rua Bom Jesus e o ponto próximo a Foz do Rio Ceará.
A Semace orienta ainda que os banhistas evitem o mergulho após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, fenômeno que contribui para a deterioração da qualidade das águas das praias, carreando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.
Recomenda-se ainda evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Nesses casos, também não é recomendável o consumo de frutos do mar desses locais.
Em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha, o banho de mar também é desaconselhado.
Praias de Fortaleza: trechos próprios e impróprios
Praias próprias para banho
Leste:
- Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema
- Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09
- Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08
- Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
- Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues
- Praia do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati
- Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
- Praia do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares
- Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus
- Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos
- Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba
Centro:
- Praia do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar
- Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06
- Praia do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro
- Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho
- Praia de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica
- Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
Oeste:
- Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges
- Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes
- Praia do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda
- Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece
- Praia da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge
- Praia Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)
- Praia Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras
Praias impróprias para banho
Leste:
- Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro
- Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho
Centro:
- Praia do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna
- Praia do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe
- Praia do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe
- Praia do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.
Oeste:
- Praia Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde
- Praia Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus
- Praia Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará