Projeto Aspas promove transformação social por meio do surf no Grande Pirambu

O projeto expandiu suas ações e hoje oferece aulas de diversas modalidades esportivas, além de atividades acadêmicas, no bairro Cristo Redentor

Idealizado e coordenado pelo agente de relações comunitárias Jean Carlos, o projeto já transformou diretamente a vida de mais de cinco mil pessoas que participaram das ações, iniciadas em 2012.

Um sonho de criança que virou realidade. Assim nasceu o Projeto Aspas - Associação de Surf do Pirambu e Adjacências -, iniciativa que promove uma série de ações socioambientais para impulsionar a reconexão e a qualidade de vida de moradores do território e proximidades do Cristo Redentor , no Grande Pirambu, em Fortaleza.

Criado para possibilitar o acesso de jovens ao surf e ao mercado de trabalho, combater vulnerabilidades sociais e reduzir índices de criminalidade na região , o projeto expandiu suas atividades para acompanhar as demandas dos moradores do território, alcançando além da juventude.

Com orgulho, Jean Carlos celebra a consagração de atletas que nadaram nas ondas do Pirambu por meio do projeto e hoje seguem carreira no esporte, entre eles os surfistas cearenses Vitor Silveira, que hoje atua no Rio de Janeiro; e Felipe Silva, que está em São Paulo.

“Eu me impactei por aquela galera surfando na prancha de madeira, que na época era carretilha, ali eu fiquei apaixonado pelo surf. Eu disse para a mãe que quando eu fosse adulto, crescesse, eu queria ser alguém do surf”, rememora.

Uma ideia que remonta à infância. Aos 11 anos, Jean Carlos foi levado pela mãe para conhecer o mar. A visita rendeu uma outra descoberta: o surf. Como se hoje fosse, o agente comunitário lembra que, ao chegar no local, presenciou um campeonato de surf pela primeira vez.

Atualmente, a sede da iniciativa é mantida dentro do Centro Social Urbano Governador Virgílio Távora (CSU), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, e oferece diversas outras atividades além do surf, entre elas: karatê, muay thai, funcional, reforço escolar, formação de guarda-vidas, ginástica aeróbica, fisioterapia, alongamento, serviços de oftalmologia, rodas de conversas e aulas de inglês, essa última em parceria com a Universidade de Bruxelas.

O interesse pelo surf só crescia. Foi quando Jean decidiu começar a aprender a fabricar, limpar e consertar pranchas. O aprendizado rendeu uma marca própria: JCP Shape Design. “Eu comecei a fabricar pranchas de graça para a criançada. Eu fui me envolvendo com o surf”, rememora.

Com a certeza na cabeça, Jean conta que começou a andar com surfistas e procurar pranchas para aprender o esporte. Seu primeiro equipamento, conquistado em 1996, foi fruto da amizade com um fabricante de pranchas. “De lá para cá, eu vi que a importância do surf ia além do que eu imaginava”, diz.

A ideia era possibilitar que os jovens utilizassem a paixão pelo surf para ingressar no mercado de trabalho, aprender a surfar e competir, construir pranchas e até atuar como monitor da modalidade.

“Criar um projeto em prol de crianças e adolescentes era muito importante por uma questão de ociosidade. Era um momento em que a juventude não tinha ferramentas de inclusão social e eles não tinham condições de ter uma prancha. Naquela época, era super cara, então eles adaptavam uma tábua para fazer uma prancha”.

Imerso na filosofia do surf há anos, em 2010, Jean acordou com um sonho na cabeça: criar um projeto que, por meio do surf, pudesse transformar vidas da juventude da periferia e do território.

Durante dois anos, o agente comunitário começou a procurar e a recrutar surfistas do Cristo Redentor e do Pirambu para formar a equipe do projeto. Reunidos 12 surfistas, criou-se a diretoria. A escolha do nome da iniciativa e de sua logo, um garoto em uma prancha de madeira, consolidou o sonho como realidade.

FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:Ronald Silva e Sara Lara. O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:Ronald Silva e Sara Lara. O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Entre os desafios de conquistar a confiança da comunidade e obter apoio e recursos para seguir em frente com as atividades do projeto, hoje mantidas com ajuda de voluntários e doações, o Aspas segue como uma iniciativa de transformação social no Grande Pirambu. “Hoje as pessoas da comunidade reconhecem o projeto como a maior utilidade pública dentro do bairro”, reflete o coordenador.

“Hoje a gente vive um clima muito de violência e o surf, por incrível que pareça, ele quebra essas barreiras. Ele pacifica hoje as partes relacionadas ao surf e ao esporte. Nós não temos problemas de ter que parar o surf por causa de violência. Em todo território que a gente anda, somos respeitados. Acaba que o surf tem o respeito e o acesso a esses territórios”, consagra.

O coordenador celebra ainda que a iniciativa "acaba impactando a própria juventude diretamente, porque a gente consegue inserir cada vez mais jovens dentro do projeto, de vários lugares”.

Com planos de construir cada vez mais parcerias e expandir as atividades do Aspas para outros territórios, o legado que Jean espera deixar é de que “o surf precisa continuar para que muitos jovens sejam alcançados, transformados, e que novas gerações possam dar continuidade. O surf é vida, o surf é transformação, o surf é oportunidade profissional”.

Aspas: transformado gerações por meio do esporte, cultura e educação

Fotógrafo, surfista e voluntário do Aspas. A jornada de Carlos Yuri, 30, no projeto começou em 2024, através das aulas de intercâmbio de inglês. A reconexão com o próprio território deixou lembranças que impulsionaram sua continuidade na iniciativa, agora como monitor voluntário de surf.

“Quando eu conheci o projeto Aspas, eu quase não conhecia muito do meu território. Eu comecei a conhecer as pessoas da comunidade e isso fez eu me conectar com muita gente daqui que eu não fazia nem ideia que existia. E hoje quando eu ando pela comunidade as pessoas estão sempre falando comigo. É um vínculo de amizade que a gente acaba criando”, confessa.

Celebrando conquistas pessoais e coletivas, o surfista reflete sobre o sentimento de pertencimento e de cuidado com o meio ambiente que os cercam, amplificado pelas vivências no projeto.

“A praia é o nosso quintal. A gente precisa ter cuidado com nosso quintal. É o cuidado com o lixo, com resíduos, por exemplo. No Aspas a gente tem muitas orientações para cuidar do meu ambiente, o próprio Jean faz diversas outras atividades”, ressalta.

Castanheira aposentada, Rita Maria, de 67 anos, participa há quatro anos de atividades do Aspas. Às margens da praia, mas fora do mar, a castanheira dedica algumas horas diárias às aulas de funcional e zumba, ofertadas na sede do projeto.

“Eu amo o projeto. Esse projeto significa muito para a nossa saúde, para a minha saúde. Eu era muito parada dentro de casa, muito triste pelos campos, aí depois que eu conheci aqui o projeto melhorou 100%. (...) Sempre no dia de quinta-feira a gente vai na praia. Eu gosto mais da praia, a areia é pesadinha, a gente vai descalço, é mais energia”, declara.

Profissional de Educação Física da Saúde na Prefeitura de Fortaleza e voluntária do Aspas, Patrícia Cavalcante conta que as aulas de ginástica aeróbica e ginástica funcional, oferecidas às segundas e quartas-feiras; de treinamento funcional, realizado às quintas-feiras; e de alongamento, às sextas-feiras, são pensadas para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida aos participantes.

“A gente está com uma média de 60 alunas por dia em duas turmas, uma para iniciante e uma mais avançada. E essas atividades são voltadas justamente para qualidade de vida. (...) Já está tendo muita indicação dos próprios médicos da unidade de saúde que fazem a referência de trazerem para cá, para a gente poder fazer essas atividades voltadas à saúde”, explica.

A profissional revela ainda que o mais gratificante é ouvir as declarações das alunas. “Dizendo que antes não conseguia pegar no pé, agora já consegue; que não conseguia subir uma escada sem sentir dor e hoje já consegue sem dor. Então, são várias atividades, são várias situações em que a gente tá vendo que melhora a qualidade de vida das alunas da comunidade. E cada vez mais vai chegando mais gente”, conta.

O amor pelo projeto atravessou gerações na família da UX/UI designer, Sabrina Mariano, de 30 anos. Durante muito tempo, ela conta que foi convidada para acompanhar sua mãe nas aulas, frequentadas pela matriarca desde setembro do ano passado.

FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:Sabrina Mariano Ux ui designer 30 anos. O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:Patrícia Tavares Cavalcante, profissional de ed.física da Saúde, vinculada ao projeto Aspas. O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.08.2025:Rita Maria, 76 aposentada. O Projeto ASPAS (Associação de Surf do Pirambu e Adjacências) atua desde 2013 no bairro Cristo Redentor e adjacências, impactando diretamente a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos da comunidade.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Entretanto, foi somente quando percebeu uma evolução significativa no quadro de saúde da mãe, que sofria com dores no quadril e no joelho, causadas por uma fratura no menisco, que resolveu participar das atividades do projeto.

“Acho super legal porque a gente está muito próximo do mar, a gente tem muita praia aqui perto e é muito bom ver que as pessoas da comunidade estão ocupando esse espaço de maneira saudável, de maneira efetiva. É gratificante ver que realmente as crianças estão aprendendo coisas e quem vêm para o surf, ditado, aula de inglês; avisa para a avó vir para o funcional e vira um grande ciclo passando a informação e crescendo o projeto com o decorrer do tempo”, comemora.

Conheça o projeto

Instagram: @projetoaspas

Contato: [email protected]

Endereço: avenida Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor