Motoristas de app em Fortaleza poderão realizar vistoria online

Motoristas devem enviar fotos e vídeos para comprovar condições dos itens exigidos / Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Divulgação

Motoristas de aplicativo em Fortaleza poderão realizar a autovistoria de veículos de forma digital. O serviço, lançado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nesta sexta-feira, 26, permite que os condutores enviem fotos e vídeos, via aplicativo, para comprovar as condições de segurança do automóvel. A ferramenta possibilita que todo o processo de verificação de itens de segurança seja feito online, diretamente pelo celular.

Para realizar o serviço, é necessário acessar o site e seguir as instruções da plataforma. Ao todo, devem ser enviadas 30 fotos e quatro vídeos para comprovar as condições dos mesmos itens exigidos na vistoria presencial, como o estado dos pneus, do sistema elétrico, da carroceria, assim como as condições gerais do veículo e conformidade com as normas de segurança. A Capital conta com 180 mil motoristas de aplicativo cadastrados em plataformas. Do total, 50 mil vivem desse segmento. No ano em que a Prefeitura de Fortaleza registrou o maior número de vistorias, em 2019, apenas 20 mil desses profissionais teriam realizado o serviço, de acordo com o Superintendente da Etufor, George Dantas.

Durante a solenidade de lançamento da ferramenta, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que a iniciativa traz agilidade para os profissionais e revelou que, nos próximos dias, a modalidade deve ser estendida para outro segmento. "Isso traz mais agilidade, faz com que as pessoas muitas vezes não tenham que ir uma, duas, três vezes, retornando; perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo clientes. A gente está trazendo mais celeridade e tendo um olhar diferenciado, respeitando uma categoria que é tão importante", ressaltou.

Como funciona o serviço? Segundo George Dantas, a descentralização do serviço possibilita aos profissionais da categoria realizar a vistoria de casa, ou durante o intervalo de trabalho, sem precisar parar seu horário de operação. “Em um período de doze meses, de acordo com a placa do veículo, o profissional de aplicativo tem que realizar essa vistoria, que é a ocasião em que a gente faz uma revisão de todos os itens necessários de conforto e segurança no veículo”, explica o superintendente da Etufor. Ele detalha como o serviço funciona na prática. O primeiro passo é a realização de um cadastro, utilizando o número de Cadastro da Pessoa Física (CPF) e a placa do veículo.