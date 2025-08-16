Sábado pós-feriado na Praia do Futuro é marcado por movimento discreto de casais e famílias. Na foto, Elissandra Pinheiro (esq.), Arthur Pinheiro (centro) e Édipo Feitosa (dir.) / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Um dia após o feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, os banhistas começam a movimentar a Praia do Futuro. Na manhã deste sábado, 16, a motivação das famílias vinha de um lugar-comum: aproveitar o final de semana com as crianças. Natural de Acopiara, há cerca de 350 quilômetros da Capital, a psicanalista Elissandra Pinheiro, 32, e o marido, Édipo Feitosa, 33, acompanharam o filho, Arthur Pinheiro, 3, e a afilhada, Geovana Noronha, 11, na visita à praia.

Natural de Acopiara, há cerca de 350 quilômetros da Capital, a psicanalista Elissandra Pinheiro, 32, e o marido, Édipo Feitosa, 33, acompanharam o filho, Arthur Pinheiro, 3, e a afilhada, Geovana Noronha, 11, na visita à praia.

"Tem muitas barracas bonitas, é próximo a tudo: ao shopping, aos barzinhos, aos restaurantes, e tem muita área de lazer para as crianças", explica Elissandra, que chegou com a família na sexta-feira, 15. "A gente pensou muito nisso, porque viemos com crianças, então decidimos ficar por aqui". FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.08.2025: Movimento discreto na Praia do Futuro marca final de semana pós-feriado. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Para quem já mora na cidade, como o empresário Judson Fernandes, 46, o tempo livre foi usado para acompanhar a esposa, que estava surfando, e passear com a cachorra da família, Noir. "Aqui é super tranquilo pela manhã, não tem dificuldade para acessar a praia", elogia. Dos 18 trechos da orla da Capital em condições adequadas para banho durante o período do feriado, o levantamento de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) apontou nove na Praia do Futuro. A classificação considerou a coleta de amostras na área e os parâmetros definidos pela legislação ambiental.

Feriado na Praia do Futuro: turistas aproveitam manhã de sábado

Nos arredores das barracas de praia, ocupando as faixas de areia, havia ainda quem estivesse conhecendo Fortaleza pela primeira vez, como a matogrossense Leonina Camargo, 40. “Nós chegamos na segunda-feira, passamos a semana, e hoje é dia de se despedir”, disse. “Chegamos em um grupo da família, com 12 pessoas, e todo ano fazemos um roteiro de viagem. Neste ano, escolhemos Fortaleza”. Parte do grupo de Mato Grosso, o casal Sandra Mendes, 54, e Gilvan Martins, 59, ressaltou a hospitalidade dos fortalezenses como um dos pontos positivos do passeio. Contudo, o descarte de lixo nas praias causou estranhamento.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.08.2025: Movimento discreto na Praia do Futuro marca final de semana pós-feriado. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO “Talvez seria até uma ideia, colocar ‘lixeirinhos’ para cada um levar o seu lixo e não deixar aqui, porque é um meio de conscientizar os outros”, aponta Sandra. “Essa parte, nós estranhamos bastante. Temos o hábito de tudo ‘enfiar’ em uma sacola ou achar um lixeiro”. Ao avaliar a movimentação na Praia do Futuro nos últimos dias (sexta-feira e sábado), o ambulante João Vítor de Oliveira, 29, relatou que o espaço já teve maior fluxo de pessoas em outros feriados. “Deu uma caída grande. Já foi um ‘canto’ que dava muita gente”, acrescenta.