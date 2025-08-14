Prefeitura inaugura creche na Parangaba e anuncia construção de mais 25 CEIs

Evandro Leitão, inaugura o Centro de Educação Infantil Otacílio de Sá Pereira Bessa, no bairro Parangaba / Crédito: FÁBIO LIMA

O Centro de Educação Infantil (CEI) Otacílio de Sá Pereira Bessa foi inaugurado nesta quinta-feira, 14, no bairro Parangaba. O equipamento tem capacidade para atender cerca de 170 crianças — do berçário, a partir de seis meses de vida, ao Infantil 3, até três anos. Prefeitura anunciou ainda a construção de mais 25 CEIs. LEIA MAIS | Nove municípios do Ceará tinham todas as crianças alfabetizadas em 2024

“Temos cinco equipamentos semelhantes a esse para serem entregues até o final do ano e também até o fim do ano iremos lançar um grande pacote relativo à construção de Centros de Educação Infantil em Fortaleza, aproximadamente 25”, afirmou o prefeito. De acordo com o secretário Municipal da Educação, Idilvan Alencar, a ordem de serviço dos CEIs deve ser assinada até novembro. São 10 com recursos Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 12 em parceria com o Governo do Estado e três com verba oriunda do Tesouro Municipal. Investimentos visam acabar fila de espera para creches em Fortaleza Os investimentos são feitos com o intuito de acabar com a fila de espera para creches em Fortaleza. Idilvan afirma que cerca de 5 mil crianças aguardam para serem matriculadas na rede municipal. “Mas deve ser bem maior essa fila, vamos depurar esse cadastro único, porque isso nunca passou por uma revisão”, disse o secretário.

Um estudo do Todos Pela Educação publicado neste mês de agosto mostrou que 110,4 mil crianças de até três anos estavam fora da creche em 2024 por enfrentarem desafios para acessar o serviço no Ceará. Em Fortaleza, a pesquisa estima que 11,8% das crianças dessa faixa etária deixaram de frequentar a escola por falta de vagas. “O Ceará não está bem nesse processo, mas nós vamos mudar”, prometeu Idilvan. Waléria Lessa, diretora da escola Catulo da Paixão Cearense e do CEI Otacílio, reforça que a nova creche é necessária na região. “Temos uma creche parceira, Paraíso da Criança, mas realmente se fazia necessário mais uma para atender a Parangaba, Vila Peri e os bairros vizinhos. Era uma demanda significativa”, afirmou.