Fortaleza fará aporte de R$ 10 milhões ao ano para ofertar alimentação a funcionários de escolas

Prefeito Evandro Leitão e secretário da SME Idilvan Alencar já tinham lançado novo cardápio escolar no início do semestre letivo, em 1º de agosto / Crédito: FÁBIO LIMA

Os servidores que trabalham nas escolas da rede pública de Fortaleza passaram a ter direito de comer a mesma alimentação fornecida aos estudantes. O Projeto de Lei que prevê o fornecimento da comida para os trabalhadores foi aprovado nessa quarta-feira, 13, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). De acordo com o secretário da Educação, Idilvan Alencar, serão destinados R$ 10 milhões por ano para suprir a demanda. Como a utilização dos recursos financeiros transferidos pela União através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) é exclusiva para a merenda dos alunos, as despesas das refeições dos servidores serão retiradas do Tesouro Municipal.