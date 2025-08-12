Homem é condenado a 16 anos de prisão por matar namorado de ex-companheira em Fortaleza

Imagem meramente ilustrativa. Homem foi jugado pelo Tribunal da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza / Crédito: Alex Gomes em 04-11-2019

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão por matar o namorado da sua ex-companheira em julho do ano passado, no bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. A decisão foi deferida pelo Tribunal da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, nessa segunda-feira, 11. Identificado como Raimundo Marcos de Sousa Silva, ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado contra a vítima. A motivação do crime aconteceu porque o sentenciado não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira, que estaria namorando a vítima.