Corpo de homem é encontrado no Rio Maranguapinho, no Genibaú

Cadáver estava em avançado estado de decomposição e apresentava sinais de violência, conforme a SSPDS. Vítima não foi identificada formalmente
Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 10, no Rio Maranguapinho, na altura do bairro Genibaú, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver estava em avançado estado de decomposição e apresentava sinais de violência.

A vítima ainda não foi identificada formalmente. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) precisou ser acionado para resgatar o corpo.

“Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), também foram acionados para local e iniciaram os primeiros levantamento sobre o caso”, afirmou a SSPDS em nota.

“Somente após laudo da Pefoce será possível identificar a causa da morte. O caso ficará a cargo do DHPP”.

