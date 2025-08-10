Corpo de homem é encontrado no Rio Maranguapinho, no Genibaú

Cadáver estava em avançado estado de decomposição e apresentava sinais de violência, conforme a SSPDS. Vítima não foi identificada formalmente

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 10, no Rio Maranguapinho, na altura do bairro Genibaú, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver estava em avançado estado de decomposição e apresentava sinais de violência.



A vítima ainda não foi identificada formalmente. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) precisou ser acionado para resgatar o corpo.