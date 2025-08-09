Escola de Gastronomia: vagas para cursos grátis em Fortaleza

As aulas do curso ocorrem de forma online, entre os dias 11 e 18 de agosto / Crédito: Divulgação/EGSIDB

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult) e gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), abriu neste mês de agosto 240 vagas para cursos básicos gratuitos. As vagas foram ofertadas em três cursos na modalidade on-line, com ciclo único de formação. LEIA TAMBÉM | Começam as inscrições do concurso que escolherá o novo fardamento da rede de ensino de Fortaleza