Escola de Gastronomia: vagas para cursos grátis em Fortaleza

Escola de Gastronomia Social abre vagas para cursos gratuitos em agostoVagas foram ofertadas em três cursos na modalidade on-line, com ciclo único de formação.
A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult) e gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), abriu neste mês de agosto 240 vagas para cursos básicos gratuitos. As vagas foram ofertadas em três cursos na modalidade on-line, com ciclo único de formação.
LEIA TAMBÉM | Começam as inscrições do concurso que escolherá o novo fardamento da rede de ensino de Fortaleza
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Cursos básicos de formação ocorrerão na sede da escola
Os cursos são voltados à iniciação no universo da gastronomia e da cultura alimentar, com carga horária de 20 horas em cada formação. A oferta contempla as seguintes opções: Caldos e Sopas; Fichas Técnicas: Custo e Precificação e Chocolate: Técnicas e Aplicações.
As inscrições foram realizadas de forma online, no site da escola, no começo desta semana. As aulas ocorrem entre os dias 11 a 18 de agosto, também de forma online.
Leia mais
Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco
A escola faz parte do Cultura em Rede, programa da Secult Ceará que integra ações e políticas culturais na sua rede de equipamentos públicos.
O centro de formação foi inaugurado em 2018 no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, e é um espaço formativo que associa ensino, pesquisa e compromisso social.
O nome da instituição é uma referência ao empresário Ivens Dias Branco (in memorian), do grupo M. Dias Branco, que financiou a sede doada para o Governo do Ceará, em uma parceria público-privada.