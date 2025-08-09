Dia do Estudante é feriado em Fortaleza? Veja calendário

Dia do Estudante é feriado? Veja calendário na rede pública de FortalezaAulas da rede pública de ensino de Fortaleza contarão com uma programação especial; confira calendário
Apesar de figurar como uma das datas mais memoráveis no imaginário popular, o Dia do Estudante não é considerado feriado. Celebrado anualmente no dia 11 de agosto, a data segue sendo letiva no calendário escolar da rede pública de ensino de Fortaleza.
As aulas na rede pública estadual e municipal de ensino da capital cearense devem ocorrer normalmente nesta segunda-feira, 11.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A comemoração, no entanto, não deve passar em branco. Conforme a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), a data vai ganhar uma programação especial na rede estadual de ensino.
O projeto AoGosto do Estudante promove um circuito de atividades integrativas em homenagem aos discentes durante todo o mês de agosto.
A iniciativa inclui visitas a equipamentos culturais como a Caixa Cultural, o Museu da Fotografia, o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Pública do Estado (Bece) e o Planetário Rubens de Azevedo.
De acordo com a Seduc, 1.620 alunos vão participar dessas ações, distribuídas em 36 visitas nas duas primeiras semanas de agosto. A programação também inclui o Festival Alunos que Inspiram, o Fórum Estadual dos Grêmios Estudantis e outras iniciativas voltadas ao protagonismo estudantil.
Durante o lançamento do projeto, também está prevista a entrega do novo fardamento escolar aos alunos da rede estadual, modelo escolhido pelos próprios estudantes, por meio de um concurso.
Leia mais
A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) destaca que segue o calendário escolar aprovado anualmente, no qual a data também é definida como dia letivo.
Assim como na rede estadual, os alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza terão uma programação diferenciada em alusão à data.
As atividades incluem visitas culturais, ações lúdicas e de lazer, vivências pedagógicas e outras iniciativas voltadas ao protagonismo estudantil. As ações fazem parte da programação do Agosto Eu Vou, que vai beneficiar 234.630 alunos das escolas públicas municipais durante o mês de agosto, segundo a SME.
Dia do Estudante: de onde surgiu a data?
No Brasil, o Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto. A data faz alusão à criação das duas primeiras faculdades do Brasil: a Faculdade de Direito de Olinda (PE) e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco (SP), instituídas por D.Pedro I no dia 11 de agosto de 1827.
Cem anos depois, em 11 de agosto de 1927, o advogado Celso Gand Ley sugeriu que a data fosse adotado como “Dia do Estudante Brasileiro”, durante um evento em comemoração ao centenário da criação das primeiras faculdades. A proposta foi aceita e entrou para o calendário oficial do país, sendo comemorada desde 1927.
Em 11 de agosto de 1937, uma reunião na Casa do Estudante Brasileiro, no Rio de Janeiro, definiu a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE). O movimento reunia jovens organizados em diversas ideologias, sendo considerado um dos mais antigos e abrangentes movimentos sociais brasileiros.
Em 11 de agosto de 1992, uma das mais conhecidas mobilizações populares marcou o início do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. O protesto foi liderado por estudantes, que foram às ruas com as caras pintadas, ato que mais tarde seria o símbolo do movimento.
A sequência de marcos históricos fez com que o dia 11 de agosto se tornasse um símbolo de resistência estudantil e uma celebração à luta pelo direito ao acesso à educação no Brasil.