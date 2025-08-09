Dia do Estudante é feriado em Fortaleza? Veja calendário

Imagem de apoio ilustrativo. No Brasil, o Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto / Crédito: Samuel Setubal

Apesar de figurar como uma das datas mais memoráveis no imaginário popular, o Dia do Estudante não é considerado feriado. Celebrado anualmente no dia 11 de agosto, a data segue sendo letiva no calendário escolar da rede pública de ensino de Fortaleza. As aulas na rede pública estadual e municipal de ensino da capital cearense devem ocorrer normalmente nesta segunda-feira, 11.

A comemoração, no entanto, não deve passar em branco. Conforme a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), a data vai ganhar uma programação especial na rede estadual de ensino. O projeto AoGosto do Estudante promove um circuito de atividades integrativas em homenagem aos discentes durante todo o mês de agosto. A iniciativa inclui visitas a equipamentos culturais como a Caixa Cultural, o Museu da Fotografia, o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Pública do Estado (Bece) e o Planetário Rubens de Azevedo. De acordo com a Seduc, 1.620 alunos vão participar dessas ações, distribuídas em 36 visitas nas duas primeiras semanas de agosto. A programação também inclui o Festival Alunos que Inspiram, o Fórum Estadual dos Grêmios Estudantis e outras iniciativas voltadas ao protagonismo estudantil.

Assim como na rede estadual, os alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza terão uma programação diferenciada em alusão à data. As atividades incluem visitas culturais, ações lúdicas e de lazer, vivências pedagógicas e outras iniciativas voltadas ao protagonismo estudantil. As ações fazem parte da programação do Agosto Eu Vou, que vai beneficiar 234.630 alunos das escolas públicas municipais durante o mês de agosto, segundo a SME. Dia do Estudante: de onde surgiu a data? No Brasil, o Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto. A data faz alusão à criação das duas primeiras faculdades do Brasil: a Faculdade de Direito de Olinda (PE) e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco (SP), instituídas por D.Pedro I no dia 11 de agosto de 1827.

Cem anos depois, em 11 de agosto de 1927, o advogado Celso Gand Ley sugeriu que a data fosse adotado como “Dia do Estudante Brasileiro”, durante um evento em comemoração ao centenário da criação das primeiras faculdades. A proposta foi aceita e entrou para o calendário oficial do país, sendo comemorada desde 1927. Em 11 de agosto de 1937, uma reunião na Casa do Estudante Brasileiro, no Rio de Janeiro, definiu a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE). O movimento reunia jovens organizados em diversas ideologias, sendo considerado um dos mais antigos e abrangentes movimentos sociais brasileiros. Em 11 de agosto de 1992, uma das mais conhecidas mobilizações populares marcou o início do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. O protesto foi liderado por estudantes, que foram às ruas com as caras pintadas, ato que mais tarde seria o símbolo do movimento.