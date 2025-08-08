Homem finge ser jogador de futebol para fugir da PM, entra em campo, mas é preso em Fortaleza

Suspeito foi flagrado com uma pistola calibre .380 com 47 munições intactas no campo de futebol / Crédito: Divulgação/PMCE

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após se fingir de jogador de futebol para escapar da prisão por policiais militares no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na terça-feira, 5. Por volta das 20h30min, uma equipe do 1º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1º BPRaio) avistou o homem entrar rapidamente em uma partida de futebol ao notar a aproximação da equipe.