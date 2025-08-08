Homem finge ser jogador de futebol para fugir da PM, entra em campo, mas é preso em Fortaleza

Homem finge ser jogador de futebol para fugir da PM, entra em campo, mas é preso em FortalezaPoliciais perceberam que havia um jogador a mais no campo. Ao ser abordado, o suspeito foi flagrado com uma pistola calibre .380 com 47 munições intactas. Ele foi preso e autuado por porte ilegal de arma de fogo
Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após se fingir de jogador de futebol para escapar da prisão por policiais militares no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na terça-feira, 5.
Por volta das 20h30min, uma equipe do 1º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1º BPRaio) avistou o homem entrar rapidamente em uma partida de futebol ao notar a aproximação da equipe.
No local, ele jogou uma partida de futebol para despistar os policiais. No entanto, os policiais perceberam que havia um jogador a mais no campo. Ao ser abordado, o homem foi flagrado com uma pistola calibre .380 com 47 munições intactas.
De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a arma estava escondida embaixo do gramado sintético do campo de futebol.
O suspeito foi levado ao 13º Distrito Policial. O caso foi registrado com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que trata do porte ilegal de arma de fogo.
