Motoclista morre após colidir com VLT no Conjunto Ceará

No momento, a linha oeste está operando somente entre as estações Parque Albano e Moura Brasil / Crédito: Leitor via whatsapp

Um grave acidente na Linha Oeste do metrô de Fortaleza resultou na morte de um motociclista ainda não identificado na sexta-feira passada, 25. O caso aconteceu em um trecho de passagem clandestina, aberto entre as estações Conjunto Ceará e Parque Albano, nas proximidades da avenida J, no Conjunto Ceará. LEIA TAMBÉM | VLT entre Aeroporto e Castelão passará por cinco bairros e terá horário especial

Segundo informações do Metrofor, o condutor do trem acionou a buzina e os freios no momento em que viu o motociclista atravessando. "Contudo, por características técnicas desse tipo de veículo, a frenagem total do trem não é imediata, sendo necessário um percurso de alguns metros até a completa parada do veículo." O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar (PMCE) e a Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para atender à ocorrência. O caso está sob investigação. Devido ao acidente, a Linha Oeste segue operando apenas entre as estações Parque Albano e Moura Brasil. Até o momento, o Metrofor não informou quando o serviço será totalmente restabelecido. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e alertou a população para não utilizar passagens clandestinas, a fim de garantir a preservação da vida e a segurança de todos.

Leia a nota na íntegra: "Metrofor informa que, na manhã desta sexta-feira (25), um trem da Linha Oeste colidiu com um motociclista, em um trecho de passagem clandestina, aberto irregularmente pela população, entre as estações Conjunto Ceará e Parque Albano, nas proximidades da Avenida J, no Conjunto Ceará. O condutor do VLT acionou a buzina e os freios, conforme o procedimento de segurança previsto. Contudo, por características técnicas desse tipo de veículo, a frenagem total do trem não é imediata, sendo necessário um percurso de alguns metros até a completa parada do veículo. Ressaltamos que a travessia de motocicletas, automóveis e pedestres só é permitida em passagens oficiais e sinalizadas - como em passagens de nível -, preparadas para garantir a segurança de todos. Qualquer travessia em pontos não autorizados representa risco de acidente.