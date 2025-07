Mais de 30 famílias precisam deixar prédio em Fortaleza por risco de desabamento

Moradores precisaram evacuar o condomínio San Francesco, no bairro Joaquim Távora. Foram colocadas 170 escoras no local

O condomínio San Franccesco, localizado na rua Fiscal Vieira, no Joaquim Távora, em Fortaleza, foi interditado sob risco de desabamento. O responsável pela parte estrutural do prédio, engenheiro Pablo Torres, disse que, numa escala de zero a cinco, as chances do prédio desabar é de três.

Segundo ele, houve o recalque do prédio, que é quando a fundação do local começa a ceder por não ter apoio debaixo dela.