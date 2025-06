Junho Verde tem programação especial na Praia do Futuro com yoga, limpeza e roda de conversa

Evento gratuito promovido pela barraca Órbita Blue une práticas de bem-estar e sustentabilidade no próximo sábado, 7, a partir das 7h30min

Em celebração ao mês da conscientização ambiental, a barraca de praia Órbita Blue, localizada na Praia do Futuro, realiza neste sábado, 7, uma programação especial voltada à sustentabilidade e ao bem-estar. A iniciativa faz parte das ações do Junho Verde e convida o público a viver uma manhã de conexão com a natureza e reflexão sobre práticas mais conscientes.

A programação tem início às 7h30min com um aulão de Yoga seguido por uma sessão de Sound Healing — uma terapia da medicina holística que utiliza vibrações sonoras para promover equilíbrio físico, mental e emocional. O objetivo é proporcionar uma experiência de reconexão com o corpo e o meio ambiente.