Fábrica de velas pega fogo em Fortaleza e duas pessoas passam mal durante ocorrência

Duas pessoas passaram mal durante a ocorrência: uma gestante de 22 anos, com quadro de pressão alterada; e um homem de 29 anos, com sinais de hemorragia digestiva.

Um incêndio foi registrado em uma fábrica de velas no domingo, 4, em Fortaleza . O fogo se alastrou por todo o galpão da empresa localizada no bairro Boa Vista.

As informações foram obtidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) que atendeu a ocorrência recebida pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Ambos foram levados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Itaperi.

Ao chegar ao local, os Bombeiros constataram que o fogo havia se alastrado por todo o galpão da empresa, atingindo tanto a área de produção quanto a parte administrativa.

As causas do incêndio não foram identificadas no momento do acidente. A ocorrência foi considerada controlada por volta das 18h30, e o rescaldo estendeu-se até o início da noite, segundo o CBMCE.

Combate às chamas

O combate às chamas foi iniciado com linhas pressurizadas e contou com apoio logístico de cilindros de ar, equipamentos de proteção e líquido gerador de espuma (LGE).