Após cinco cirurgias, criança atingida por bala perdida no Réveillon vive recomeço

Ana Lia, 4, filha de Fagner e Thaismara / Crédito: FERNANDA BARROS

00h01min do dia 1º de janeiro de 2025. Ana Lia Fernandes, de 4 anos, foi atingida por uma bala perdida no momento em que estava nos braços do pai, Fagner Nogueira, 29. O projétil cruzou com a cabeça da menina no momento da queima de fogos quando celebravam a chegada de um novo ano. O episódio aconteceu durante uma festa de Réveillon em um condomínio residencial, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. A suspeita do pai, motorista e baterista da banda contratada da festa, e da mãe, a vendedora Thaismara Nogueira, 25, era de que os fogos haviam atingido a criança.

No entanto, o impacto, a quantidade de sangue e a lesão reconfiguraram a cena: "Tá parecendo arma de fogo", disse uma enfermeira no Frotinha Antônio Bezerra. Diante da gravidade, Lia foi transferida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), referência a vítimas de traumas de alta complexidade. Durante o trajeto, Fagner perguntou à médica que acompanhava a filha o que tinha acontecido de fato. "Infelizmente, foi arma de fogo e está alojada no cérebro", disse. Mais um impacto junto à incerteza do que poderia vir acontecer com Lia. A única certeza era de que o caso era grave. Ana Lia passou por três cirurgias em dois dias. A primeira foi realizada no dia 1º de janeiro, para remover o acúmulo de sangue na região da cabeça. No dia seguinte, ela foi submetida a mais duas cirurgias: a retirada da calota craniana e o implante temporário no abdômen. O procedimento buscou prevenir uma possível morte cerebral, já que o inchaço do cérebro poderia causar pressão contra o osso do crânio. A criança ficou em coma induzido por seis dias.

Segundo Fagner, os médicos explicaram que o projétil se alojou em uma área sensível do cérebro, responsável pela fala, visão e pelos movimentos do lado esquerdo do corpo. Por estar cercado de vasos sanguíneos, a remoção traria riscos maiores do que deixá-lo no local. “Em nenhum momento a preocupação foi o projétil em si. O temor era o que ele poderia ter atingido — que causasse uma hemorragia irreversível”, relata Fagner “Papai.” Essa foi a primeira palavra dita por Lia ao acordar do coma, ainda com a voz fraca. Para testar sua memória, os pais fizeram uma pergunta simples, mas carregada de significado. “Filha, vamos pra casa assistir um filme, né? Qual filme, Lia?”, perguntou o pai. A resposta veio baixa, mas certeira: “Rambo”

O título deu esperanças para Fagner e Thaismara — era um dos preferidos da família. Naquele momento, renasceu a esperança de que a memória de Lia estava intacta e de que ela poderia escapar sem sequelas. Foram 27 dias de internação no IJF após um tiro na cabeça. “Um caso em um milhão”, disse um dos médicos aos pais, que, no início, ouviam apenas diagnósticos duros: “É muito grave”. Foram dias marcados por angústia, mas também por solidariedade. O apoio da família, da comunidade e de amigos foi essencial durante o difícil processo de recuperação da criança. “Nos primeiros dias, eu não conseguia ficar com ela. Não acreditava no que estava acontecendo”, relembra Thaismara, emocionada.