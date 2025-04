299 anos de Fortaleza: confira plano operacional para os dois dias de festa

Estão programados shows na Lagoa da Parangaba, no sábado, 12, e no domingo, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema

Os 299 anos de Fortaleza serão celebrados em dois dias de festa. No sábado, 12 , com shows de Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro, na Lagoa da Parangaba. Já Taty Girl, Natanzinho Lima, José Augusto e Banda Reite sobem ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema neste domingo, 13.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o tema “Viver a cidade é celebrar nossa história”, a Prefeitura decide realizar dois dias de festa, com objetivo de descentralizar as comemorações do aniversário, trazendo um evento para a Lagoa da Parangaba, e contando também com o tradicional show no Aterrinho.

De acordo com a secretária de Cultura, Helena Barbosa, além dos shows, haverá outras ações. "Temos ações na Biblioteca Cristina Poeta, no Autran Nunes, uma rota de trenzinho pelos principais pontos do nosso patrimônio histórico, temos programação do Centro Cultural Belchior (na Praia de Iracema), e um festival humor espalhado pela Cidade, entre outras ações."

Segundo a Prefeitura, são esperadas 70 mil pessoas para as comemorações: a expectativa é de que 20 mil compareçam no dia 12, na Parangaba, e outras 50 mil pessoas são esperadas para o dia 13, no Aterrinho.