Arquitetos se reúnem em Fortaleza para debater fronteiras híbridas

Organização estima público de até 250 pessoas, entre eles profissionais, professores e estudantes da área / Crédito: Divulgação/Gutiérrez Reges

A primeira edição do Seminário Arquiteturas Contemporâneas do Brasil, sediado no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Fortaleza, teve como foco discutir e avançar na produção de conhecimento sobre as distintas manifestações da arquitetura contemporânea no Brasil. LEIA TAMBÉM | "Novo luxo": a sutil reinvenção do alto padrão na arquitetura

A temática principal são as fronteiras híbridas, nomeadamente as fronteiras temporais, as fronteiras espaciais, as fronteiras tecnológicas e, até mesmo, a ausência de fronteiras. O seminário reúne arquitetos de todo o Brasil com palestras de profissionais nacionais e internacionais de renome na produção de arquitetura. Participam 11 arquitetos da rede de pesquisa, dois palestrantes internacionais: a mexicana Loreta Castro e o português, Carvalho Araujo, responsável pelos projetos do Museu da Imagem e do Som (MIS) Ceará e do Complexo da Estação das Artes, em Fortaleza. De acordo com o coordenador do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC) e organizador do evento, Ricardo Alexandre Paiva, o seminário surgiu do envolvimento de professores e pesquisadores em torno do tema da arquitetura contemporânea do Brasil.

A rede agrega pesquisadores (as) nacionais, provenientes de universidades das cinco regiões do Brasil. Participaram UFC, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade de Brasília (UnB), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Seminário convida profissionais e estudantes a debaterem fronteiras híbridas Ao O POVO, Ricardo Paiva afirmou que o conceito escolhido — Fronteiras Híbridas — preconiza a necessidade de considerar a existência de contornos complexos para balizar o debate sobre a cultura arquitetônica contemporânea no Brasil.