Pais de garoto com câncer raro abre vaquinha para ajudar no tratamento

Cinco a cada oito crianças são acometidas pela Histiocitose de Células de Langerhans (HCL), uma doença rara caracterizada pelo aumento das células de Langerhans. É o caso do garoto Vinicius Barbosa, 11, que já havia enfrentado outro tipo de câncer raro, em 2021. Atualmente, a família de Vinicius está em São Paulo, na casa de amigos. O garoto aguarda os resultados dos exames laboratoriais, genéticos e de biópsia feitos no Hospital Albert Einstein.

Ao O POVO, o pai do garoto, o professor de geriatria da Universidade Federal do Ceará (UFC), Charlys Barbosa, contou que em agosto de 2023 o filho apareceu com uma lesão na pele. Em dezembro do mesmo ano, o diagnóstico saiu e foi concluído que Vinícius possui um câncer raro chamado Histiocitose de Células de Langerhans (HCL): "É um câncer raro, com poucas publicações relacionadas no mundo".

Conforme Charlys, a doença responde bem aos tratamentos quimioterápicos mais simples. O garoto passou pelos procedimentos, porém, o câncer está se comportando de maneira atípica, e agora o garoto apresenta lesões por todo o corpo. Além da quimioterapia, Vinicius precisou fazer terapia alvo — um tratamento de alto custo, no qual anticorpos contra as células cancerígenas são aplicados. Família decide abrir vaquinha para garoto com câncer raro A família está na casa de amigos, em São Paulo Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

O professor de geriatria e a esposa, Rachel Barbosa, decidiram abrir uma vaquinha online para que o valor necessário fosse arrecadado. Mais de 1.200 pessoas ajudaram e a meta de R$ 100 mil foi alcançada. Atualmente o valor está em R$ 217 mil. Além das doações, a família vem recebendo apoio de professores e ex-reitores da UFC: “Estamos aguardando o resultado de todos os exames, porque há muitas hipóteses e ninguém sabe se há uma doença relacionada (...) Do ponto de vista psicológico e físico, estamos muito cansados. Mas ao mesmo tempo nos sentimos muito confortados pelo apoio que a gente tem recebido”. Uma parte dos exames será analisada no St. Jude Children's Research Hospital, localizado nos Estados Unidos. Dependendo do resultado, Vinicius passará por quimioterapia ou terapia alvo, com duração entre um ano e um ano meio.

A possibilidade de tratamento fora do País não é descartada, considerando a raridade da situação. O pai do garoto conta que estão tentando fazer com que Vinicius tenha uma “vida de criança”. “Estamos procurando passear com ele e levá-lo a locais de divertimento (...) A gente está neste momento de maior ansiedade, mas estamos dispostos a cuidar do que vier”, declara. Charlys espera que todo o montante arrecadado não seja utilizado, pois assim o dinheiro será destinado à campanha "Amigos e Colaboradores do Bem", em que cestas básicas e leite em pó são doados a crianças com câncer e desnutrição.