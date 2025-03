Ciclofaixa de Lazer ocorre neste domingo,16, com três rotas para ciclistas em Fortaleza

Evento incentiva o uso da bicicleta, a prática de atividades físicas e o lazer, com trajetos seguros e estrutura de apoio aos participantes

A ação conta com o suporte da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A tradicional Ciclofaixa de Lazer será realizada em Fortaleza no domingo, 16, incentivando a mobilidade sustentável, a prática esportiva e o lazer na cidade. Os ciclistas poderão escolher entre três trajetos distintos - Leste, Sul e Oeste — que estarão disponíveis das 6h às 12h.

Para garantir a segurança dos participantes durante a Ciclofaixa de lazer, serão utilizados cones para delimitar os percursos. Além da estrutura de apoio ao longo dos trajetos, haverá unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) posicionadas em pontos estratégicos para eventuais atendimentos médicos.

Confira as rotas disponíveis:

• Rota Leste: O trajeto tem início na Avenida Sebastião de Abreu, passa pelo Parque do Cocó e segue pelas avenidas Padre Antônio Tomás, Desembargador Moreira e Beira Mar. O percurso também inclui a Rua Carlos Vasconcelos, com ponto de apoio na Cidade da Criança, finalizando na Rua Pinto Madeira.

• Rota Sul: Parte da Avenida Gomes de Matos e passa por ruas como Jorge Dummar e Marechal Deodoro, além das avenidas 13 de Maio e da Universidade. O trajeto segue até a Rua Solon Pinheiro, chegando ao ponto de apoio da Cidade da Criança.

• Rota Oeste: Contempla a Avenida Domingos Olímpio, Avenida Bezerra de Menezes e Avenida Governador Parsifal Barroso, terminando no Parque Rachel de Queiroz.