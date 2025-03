Dezesseis pessoas, sendo nove adolescentes, são detidas após briga de torcidas em Fortaleza

Suspeitos foram capturados em flagrante: sete adultos (entre 18 e 33 anos) e nove adolescentes (entre 15 e 17 anos). Briga aconteceu no bairro Vila União, no domingo, 9

O trabalho conjunto das Forças de Segurança do Ceará ocorreu antes da partida entre os times do Ceará Esporte Clube e Maracanã no Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), policiais militares lotados no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), no Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e no Policiamento Ostensivo Geral (POG) realizavam a fiscalização no entorno do estádio, quando foram acionados para atender a uma ocorrência de briga generalizada entre os torcedores.

Autuação por crimes contra a paz no esporte e associação criminosa

No local, diversas pessoas foram flagradas agredindo-se mutuamente. Os adultos foram levados para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), unidade especializada da Polícia Civil do Estado Ceará (PCCE), onde foram autuados em flagrante por crime contra a paz no esporte, associação criminosa e corrupção de menores.