Vendedora supera depressão com o artesanato e celebra no Mercado dos Pinhões

Maria de Fátima, que começou a confeccionar tiaras como forma de enfrentar o momento difícil, celebra sua participação no evento e o sucesso das vendas

Maria de Fátima está vivendo uma nova fase da sua vida, marcada pela estreia no Carnaval de Fortaleza. Trabalhando nesta segunda-feira, 3, no polo do Mercado dos Pinhões, a vendedora ambulante celebrou o sucesso das vendas das tiaras artesanais que comercializa. Prática que a ajudou a superar uma depressão.

Acessórios carregam frases que são populares nas redes sociais e custam R$ 15. Ela começou a confeccionar os objetos festivos como uma maneira de lidar com um momento difícil que viveu em 2024.